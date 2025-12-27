ARA
  İkinci el araç piyasasında yeni takvim: Mevcut süre uzatıldı

İkinci el araç piyasasında yeni takvim: Mevcut süre uzatıldı

İkinci el motorlu kara taşıtlarında 6 ay–6 bin kilometre şartı ile ilan kısıtlamasına ilişkin uygulamaların süresi uzatıldı. Söz konusu düzenlemelerin 1 Temmuz 2026’ya kadar yürürlükte kalması kararlaştırıldı.


İkinci el araç piyasasında yeni takvim: Mevcut süre uzatıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2026'dan önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

Lise mezuniyet şartının aranmamasına yönelik düzenleme

Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanamaması uygulaması da 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı.

Öte yandan, vergi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler için 1 Nisan 2026'ya kadar yapılan yetki belgesi başvurularında lise mezuniyet şartının aranmamasına yönelik düzenleme yapıldı.

