İl dışı atama sonuçları açıklandı! 2025 mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları sorgulama

Öğretmenlerin merakla beklediği il dışı atama sonuçları 6 Ağustos 2025 itibarıyla açıklandı. Başvurularını 18-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapan ve 31 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan öğretmenler, yeni görev yerlerini öğrendi.

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA

2025 yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme atama sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları sonucunda, tercihlerine yerleşemeyen tüm öğretmenlerin, hizmet puanları esas alınarak atamalarının gerçekleştirildiğini açıkladı.Bakan Tekin paylaşımında; ailenin, insanın hayata tutunduğu ilk zemin, eğitimin kök saldığı mekan olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Öğretmenimizin ailesiyle bir arada olabilmesi, insanı önceleyen kadim sorumluluğumuzun bir gereğidir. 2025 yılı iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları sonucunda, tercihlerine yerleşemeyen tüm öğretmenlerimizin atamalarını, taleplerini dikkate alarak, aile bütünlüğünü koruyacak ve kamu yararını gözeten bir anlayışla, mazeret illerinde ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanı esasına göre gerçekleştirdik. Eğitim ailemize hayırlı uğurlu olsun inşallah.

Atama sonucunuzu e-Devlet kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.

Atama sonucunuzu MEBBİS kullanıcı hesabınız ile öğrenmek için tıklayınız.

MAZERETE BAĞLI ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.