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İlçede kışın 45 bin olan nüfus yazın 200 binlere çıkıyor

Gurbetçiler dönünce ilçenin nüfusu katlanıyor...

30 Temmuz 2025 | 11:17
Son Güncellenme: 30 Temmuz 2025 | 11:20
İlçede kışın 45 bin olan nüfus yazın 200 binlere çıkıyor

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yaklaşık 45 bin olan nüfus, yaz tatilinde gurbetçilerin memleketlerine gelmesiyle yaklaşık 200 binlere ulaşıyor.

Emirdağ’da yaz tatili ile birlikte nüfus yoğunluğu da arttı. Gurbetçilerin gelişi le birlikte yaşanan nüfus artışıyla ilçenin yaz döneminde nüfusu 200 binlere yaklaştı. 

İlçede neredeyse her iki araçtan birisinin yabancı plakalı olması dikkat çekiyor.  Bu duruma en çok sevinenler ise esnaf oldu. Ağırlıklı olarak Belçika ve Fransa’dan gelen gurbetçilerin yaklaşık 1 ay memleketlerinde kaldıkları öğrenildi. İHA

 

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