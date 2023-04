İlham veren teknolojilerimizle evleri yuvaya dönüştürüyoruz

“Ev” tanımımız yeniden şekillendi ve buna paralel olarak evlerimizdeki teknolojiler yaşam şekillerimizi büyük ölçüde değiştirdi. İşte bu dönüşüm sürecinin getirdiği trendleri Philips Ev Aletleri Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Rusya ve Orta Asya Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Milena Elmasoğlu ile konuştuk.

Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, hızla gelişen teknolojilerle beraber evdeki rutinlerimiz ve alışkanlıklarımız tamamen değişiyor. Philips Ev Aletleri’nde bu hıza uyum sağlamanın, rekabet öne çıkmanın ve liderler arasında yer almanın tek yolunun inovasyon olduğuna inanıyoruz. En büyük önceliğimiz insanların evdeki alışkanlıklarını yeniden şekillendirecek; konforlu, zahmetsiz, kişiselleştirilebilir, çevre dostu ilham veren teknolojiler geliştirmek.



İnovasyon iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası. Tüketicilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak değer yaratan inovasyonlar ve üstün performansa sahip ürünler üretiyoruz. Bunun için de her zaman tüketicilerimizi dinliyor, onların ihtiyaç ve beklentilerini anlamaya çalışıyoruz. Tüketicilerimizi anlamak, sadece bugünün ihtiyaçlarını bilmek değil, yarın da neye ihtiyaç duyacağını öngörebilmek olduğuna inanıyoruz.



Yeni nesil inovasyonlar geliştiriyoruz

Dünyanın dört bir yanındaki 10 inovasyon merkezimizde çalışan global ekiplerimiz; yapay zekadan akıllı algıma teknolojilerine, lityum pillerden yüksek hızlı elektrik motorlarına kadar en yenilikçi ve üstün teknolojileri geliştirmeye odaklanıyor. 900’den fazla patentli teknolojimizle sektörümüzün inovasyon yolculuğuna liderlik ediyoruz.



Evimizin kalbi olarak nitelendirdiğimiz mutfakta; daha hızlı yemek pişiren, daha sağlıklı, kişiselleştirilebilen ve farklı tat arayışlarını karşılayabilen teknolojiler oldukça tercih ediliyor. Philips Airfryer ile tüketicilerimizin yemek pişirme deneyimini ve alışkanlıklarını tamamen değiştirdik. Evlerimizdeki geleneksel fırınlardan daha hızlı, pratik ve sağlıklı olması nedeniyle Philips Airfryer oldukça yüksek talep gördü ve restoran lezzetini evlere taşıdı.



Philips’in Airfryer teknolojisindeki uzmanlığı ise 15 yılı aşkın bir süreye dayanıyor. Smart Sensing, Fat Removal ve Rapid Air teknolojilerimizle pazardaki diğer ürünlerden farklılaşıyoruz. Smart Sensing teknolojisi pişirme sıcaklığının ve dakikasının otomatik olarak ayarlanmasına, Fat Removal ve Rapid Air teknolojileri 7 kat hızlı hava akışı sağlayarak yiyeceklerden fazla yağın ayrılmasına ve yemeklerin %90 daha az yağlı ve çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Dünyada satışları her geçen gün katlanarak artan Airfryer, Türkiye’de sektör hacminin de büyümesini sağladı. Global bağımsız pazar araştırmalarına göre Philips Airfryer, Türkiye’de lider konumda. 2022 yılında Türkiye’deki satışlarımızı adet bazında 10 kat artırmayı başardık.



Sağlıklı beslenmenin yanı sıra, insanların artık daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak istediğini de biliyoruz. Pandemi ile hijyen algısında ve temizlik alışkanlıklarında köklü değişimler yaşandı. Hijyen beklentisi yüksek ve sağlıklı yaşam tarzını bir hayat tarzı haline getirmiş tüketiciler yepyeni bir segment oluşturdu. Philips Ev Aletleri’nde evlerimizdeki temizlik anlayışına yeni bir boyut katan yüksek performanslı kablosuz dik süpürgelerimizle tüketicilerimizin zemin temizliğini dert etmeden aile ve dostlarıyla birlikte olmanın keyfini çıkartmalarını önemsiyoruz.



2023’te Philips AquaTrio ile tüketicilerimize yeni nesil temizlik deneyimi sunuyoruz. Philips AquaTrio, 3 farklı temizleme seçeneğine sahip: ıslak ve kuru temizleme, yalnızca kuru temizleme ve el ünitesi. AquaSpin™ teknolojisine sahip tek kablosuz ıslak ve kuru elektrikli süpürge olan ürün, sert zeminleri süpürürken gerçek anlamda paspaslıyor; çeşitli kirleri toplayarak tozu, kiri tek seferde hapsediyor. PowerCyclone™ teknolojisi ise tozları ve kirleri %98 oranında yakalayarak; sağlıklı bir yaşam alanı sunuyor.



İnovasyonlarımızı yenilikçi mobil uygulamalar ile de destekliyoruz

Bugün yaklaşık 100 ülkede faaliyet gösteriyoruz ve her gün milyonlarca insanın hayatına dokunuyoruz. İlham veren teknolojilerimizle hayatı daha kolay ve daha keyifli hale getirmek için çalışıyoruz. Tüketicilerimizin beklentilerini değiştirecek deneyimler sunmak için yenilikçi mobil uygulamaları geliştirdik.



Philips NutriU uygulaması, insanların içlerindeki şefi ortaya çıkarmasını sağlayacak yüzlerce farklı lezzetli ve sağlıklı yemek tarifine sahip. Philips NutriU ile insanların mutfakta yaratıcılıklarını gösterebileceği ve en önemlisi bir restoran kalitesinde evde yemekler hazırlamasına olanak tanıyoruz. Birçok farklı özelliği bir uygulamada toplayan Philips NutriU, Türkiye’de 400 bini aşkın kullanıcıya sahip. 2022’de kullanıcıların kendi tariflerini de ekleyebilmesi de uygulamamızda güçlü bir etkileşim yarattı.



Clean Home + uygulamamız da tüketicilerimize evlerinin hava kalitesini gerçek zamanlı olarak ölçe ve hava temizleme cihazına uzaktan da erişimi sağlayarak büyük bir kolaylık ve güven sağlıyor.



Philips Ev aletleri olarak, sürdürülebilir başarımızın temelinde; hayata geçirdiğimiz her inovasyonda, her lansmanda ve tüm iletişim faaliyetlerimizde tüketicilerimizi işimizin merkezinde konumlandırmamız yer alıyor. Her teknolojimizde tüketicilerimizin hayatlarını ilham vererek kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda gelecekte de onların günlük yaşamlarını fark yaratan teknolojilerle kolaylaştırmaya devam edeceğiz.



