İlk evim konut kredisi başvuruları başladı mı? 1.20 faizle ilk evim konut kredisi kaç ay vade?

Finansal Modelin 3 Temel Sütunu

Finansal İstikrar Komitesi'nin üzerinde çalıştığı model, sadece bir kredi paketi değil, sürdürülebilir bir sistem kurmayı amaçlıyor:

Uzun Vade & Düşük Faiz: 180 aya (15 yıl) varan vadelerle kira öder gibi ev sahibi olma imkanı.

Risk Ağırlığı Düzenlemesi: BDDK, ilk evini alacaklar için bankaların ayırması gereken risk ağırlığını düşürerek, bankaların bu krediyi vermesini teşvik edecek.

Limit Artışı: Güncel konut fiyatları nedeniyle 2 milyon TL sınırına takılan vatandaşlar için kredi limitlerinde yukarı yönlü esneme yapılacak.

Kimler Faydalanabilecek?

İlk Kez Ev Alacaklar: Başvuru sahibinin ve aynı hanedeki eşinin üzerine kayıtlı konut olmaması temel şart.

Gelir Grubu: Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlar öncelikli olacak.

Ekspertiz Şartı: Alınacak konutun belirli bir ekspertiz değerini aşmaması veya sosyal konut projeleri kapsamında olması muhtemel kriterler arasında.