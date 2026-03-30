İlk evim konut kredisi başvuruları başladı mı? 1.20 faizle ilk evim konut kredisi kaç ay vade?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında planlanan 1.20 faizli "İlk Evim" konut kredisi kampanyası, 2026 Mart ayı itibarıyla milyonlarca vatandaşın takibinde kalmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK'nın teknik çalışmalarını yürüttüğü bu modelde, özellikle dar ve orta gelirli ailelerin konut sahibi olması hedefleniyor.
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında şekillenen 1.20 faizli "İlk Evim" konut kredisi, 2026 yılı itibarıyla konut piyasasında en çok beklenen finansal hamle haline geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK'nın yürüttüğü teknik çalışmalar, sadece düşük faiz değil, aynı zamanda Mortgage benzeri uzun vadeli bir mülkiyet modelini hedefliyor.
İşte Mart 2026 sonu itibarıyla bu dev paketin detayları ve ödeme projeksiyonları:
Yasalaşma ve Başvuru Takvimi
Meclis Gündemi: Paketin Nisan veya Mayıs 2026 içerisinde TBMM Genel Kurulu’na sunulması bekleniyor.
Resmi Gazete Süreci: Tasarının yasalaşmasının ardından kamu bankaları (Ziraat, VakıfBank, Halkbank) ekranlarını bu kredi türüne açacak.
İlk Onaylar: 2026 yılı bitmeden ilk grup başvuruların onaylanması ve konut teslim süreçlerinin başlatılması hedefleniyor.
1.20 Faiz ve 180 Ay Vade ile Ödeme Tablosu
Piyasadaki standart konut kredisi faizlerinin %3 seviyelerinde olduğu bir dönemde, bu oran aylık taksitlerde %50'den fazla tasarruf sağlıyor:
|Kredi Tutarı
|Faiz Oranı
|Vade (Ay)
|Tahmini Aylık Taksit
|Toplam Geri Ödeme
|1.000.000 TL
|%1.20
|180
|13.587 TL
|~2.445.000 TL
|2.000.000 TL
|%1.20
|180
|27.174 TL
|~4.891.000 TL
|3.000.000 TL
|%1.20
|180
|40.761 TL
Finansal Modelin 3 Temel Sütunu
Finansal İstikrar Komitesi'nin üzerinde çalıştığı model, sadece bir kredi paketi değil, sürdürülebilir bir sistem kurmayı amaçlıyor:
Uzun Vade & Düşük Faiz: 180 aya (15 yıl) varan vadelerle kira öder gibi ev sahibi olma imkanı.
Risk Ağırlığı Düzenlemesi: BDDK, ilk evini alacaklar için bankaların ayırması gereken risk ağırlığını düşürerek, bankaların bu krediyi vermesini teşvik edecek.
Limit Artışı: Güncel konut fiyatları nedeniyle 2 milyon TL sınırına takılan vatandaşlar için kredi limitlerinde yukarı yönlü esneme yapılacak.
Kimler Faydalanabilecek?
İlk Kez Ev Alacaklar: Başvuru sahibinin ve aynı hanedeki eşinin üzerine kayıtlı konut olmaması temel şart.
Gelir Grubu: Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlar öncelikli olacak.
Ekspertiz Şartı: Alınacak konutun belirli bir ekspertiz değerini aşmaması veya sosyal konut projeleri kapsamında olması muhtemel kriterler arasında.