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  • İlk kez bir insanın kafatasına yerleştirilmişti... Musk'ın Neuralink'inden kötü haber

İlk kez bir insanın kafatasına yerleştirilmişti... Musk'ın Neuralink'inden kötü haber

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Amerikan nöroteknoloji firması Neuralink, ilk kez bir insanın kafatasına yerleştirdikleri çipin beyinden ayrılmaya başladığını bildirdi.

10 Mayıs 2024 | 16:47
İlk kez bir insanın kafatasına yerleştirilmişti... Musk'ın Neuralink'inden kötü haber

Neuralink’in internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Noland Arbaugh'un beyin dokusuna yerleştirilen 64 bağlantı kablosunun geriye çekilmesi nedeniyle kafatasındaki işlemci ve pilin sinirlerden aldığı veri miktarı azaldı.

Firma, kabloların geriye çekilmesiyle işlenen veri miktarının azalmasının ilk beyin çipi kullanıcısı Arbaugh'un sağlığı konusunda tehlike arz etmediğini belirterek cihazın işlevselliğini arttırmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Beynine 28 Ocak'ta çip yerleştirilen Arbaugh, ameliyattan sonraki haftalarda sadece düşünerek satranç oynayabilmişti. Neuralink, şubatın sonlarından itibaren çipin daha az veri yakaladığını duyurmuştu.

Yaklaşık 8 yıl önce geçirdiği kazadan sonra elleri ve ayakları felçli kalan Arbaugh, 4 Mayıs'ta X hesabından yaptığı canlı yayında soruna rağmen çipi kullanarak satranç oynamıştı.

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