Dünya çapında sekiz senkronize radyo teleskopundan oluşan Event Horizon Teleskopu’nu yöneten uluslararası konsorsiyum, Samanyolu’nun göbeğindeki süper kütleli kara deliğin renklendirilmiş görüntüsünü ilk defa paylaştı.

Arizona Üniversitesi Astrofizik Profesörü Feryal Özel, dünyaya 27 bin ışık yılı uzaklıktaki kara deliği “galaksinin merkezindeki nazik dev” olarak nitelendirdi. Özel, Samanyolu kara deliğinin, Yay ve Akrep takımyıldızlarının sınırına yakın olan Yay A (Sagittarius A*) olarak adlandırıldığını ve güneşten 4 milyon kat büyük olduğunu belirtti.

Öte yandan dün yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Bugün, Almanya’daki Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) genel merkezi de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki eş zamanlı basın toplantılarında, gökbilimciler Samanyolu galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara deliğin ilk görüntüsünü ortaya çıkardılar. Bu sonuç, cismin gerçekten bir kara delik olduğuna dair kanıt sağlıyor ve çoğu galaksinin merkezinde yer aldığı düşünülen bu tür devlerin çalışmaları hakkında değerli ipuçları veriyor. Görüntü, dünya çapında bir radyo teleskop ağından gözlemler kullanılarak Olay Ufku Teleskopu adlı küresel bir araştırma ekibi tarafından üretildi”

Açıklamada “Görüntü, galaksimizin tam merkezinde bulunan devasa nesneye uzun zamandır beklenen bir bakış. Bilim adamları daha önce Samanyolu’nun merkezinde görünmez, kompakt ve çok büyük bir şeyin etrafında dönen yıldızları görmüşlerdi. Bu, Sagittarius A* olarak bilinen bu nesnenin bir kara delik olduğunu kuvvetle önerdi ve bugünün görüntüsü bunun ilk doğrudan görsel kanıtını sağlıyor” denildi.

Event Horizon Telescope’uyla araştırma yapan gökbilimciler daha önce 2019’da, 53 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galakside M87* denen kara deliğin ilk görüntüsünü elde etmişti

Gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi de dahil olmak üzere neredeyse tüm galaksilerin merkezinde, ışık ve maddenin kaçamadığı bu dev kara deliklerin bulunduğuna inanıyor.