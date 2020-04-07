Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi’nde Bilim Kurulu üyelerinin telekonferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Fahrettin Koca, koronavirüsün en yoğun görüldüğü illeri açıkladı, Türkiye koronavirüs yoğunluk haritasını da paylaştı.

Koronavirüs istisnasız 81 ilde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini dile getiren Koca, artık 83 milyon insan olarak her kişinin virüsün doğrudan tehditi altında bulunduğunu vurguladı. Koca, bu nedenle herkesin aynı hassasiyeti göstermesi, dayanışma içinde olması gerektiğini ifade etti.

Bakan Koca, Kovid-19 tanısı ile takip edilen hastaların Türkiye geneli tablosunu, günlük test sayıları ve pozitif vaka dağılımını, vakaların yaş ve cinsiyete göre dağılımını, vefatların yaş ve cinsiyete göre dağılımını, vakaların pnömoniye (zatürre) dönüş oranlarını gösteren tabloları paylaştı.

Koca, “Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak özellikle bu noktalarda yoğunluğun fazla olduğunu haritadan görmek mümkün.” dedi.

Örnek olarak Ankara’da mahalle, mahalle yoğunluğun nerede olduğunu gösteren tabloyu paylaşan Koca, illerdeki hıfzıssıhha kurullarının bu verilerle bölgesel karantina uygulamalarını kolay yapabileceğini dile getirdi.

Koca, pozitif çıkan vaka sayısının yüzde 22’den yüzde 15’e düştüğünü belirterek, “Test sayısı arttıkça, vaka sayısının da azaldığını gösteren bir tablo.” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE KORONAVİRÜS HARİTASI

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