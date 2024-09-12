ARA
DOLAR
33,98
0,19%
DOLAR
EURO
37,67
0,02%
EURO
GRAM ALTIN
2793,80
0,14%
GRAM ALTIN
BIST 100
9521,04
1,08%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • IMF’den Fed için faiz; Türkiye için BRICS üyeliği yorumu

IMF’den Fed için faiz; Türkiye için BRICS üyeliği yorumu

IMF Sözcüsü Kozack, ülkede enflasyonda yukarı yönlü risklerin azaldığına işaret ederek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz indirimine başlamasının yerinde olduğunu düşündüklerini bildirdi.

12 Eylül 2024 | 21:33
Son Güncellenme: 12 Eylül 2024 | 21:35
IMF’den Fed için faiz; Türkiye için BRICS üyeliği yorumu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ekonomisinin performansının son birkaç yıldır dikkate değer derecede güçlü olduğuna işaret eden Kozack, enflasyon azaltma sürecinin çoğu kişinin korktuğu kadar maliyetli olmadığını dile getirdi.

Kozack, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) seviyesinin salgın öncesi eğilimi aşan tek G20 ekonomisinin ABD olduğuna dikkati çekerek, bunun küresel ekonomi için de iyi olduğunu vurguladı.

Fed'in eylemlerine yanıt olarak enflasyonun düştüğünü ve yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğini söyleyen Kozack, ülkede çekirdek kişisel tüketim harcamaları enflasyonunun bu yıl sonunda yaklaşık yüzde 2,5 olmasını beklediklerini ve gelecek yıl ortasına kadar hedefe geri döneceğini öngördüklerini aktardı.

ABD'nin ekonomik büyümesinde yavaşlama beklentisi

Kozack, enflasyonda yılın başında görülenden daha az yukarı yönlü risk olduğunu belirterek, Fed'in faiz indirimi döngüsünü başlatmasının uygun olduğunu düşündüklerini söyledi.

Bununla birlikte, yukarı yönlü risklerin daha az olsa da tamamen ortadan kalkmadığını anlatan Kozack, Fed'in faiz indirimlerinin hızını ve kapsamını gelecek ekonomik verilere göre ayarlaması gerektiğine dikkati çekti.

Kozack, ABD büyümesinin yavaşlamasını beklediklerine işaret ederek, bunun ekim ayında yayımlanacak Dünya Ekonomik Görünüm tahminlerine de yansıyacağını kaydetti.

"BRICS'e katılım her ülkenin kendi kararı"

Türkiye'nin BRICS'e katılım beyanına işaret edilerek, IMF'nin Birlikte herhangi bir tehlike görüp görmediğine yönelik soru üzerine Kozack, BRICS veya diğer ülke gruplarının derinleşen bağlarının, üyeler arasındaki parçalanmayı azaltmayı ve ticaret ile yatırım maliyetlerini düşürmeyi amaçladıkları takdirde teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kozack, bu tür girişimlere katılmanın her ülkenin kararı olduğunu vurguladı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2793,8 0,14%
  • ALTIN ONS 2557,39 -0,04%
  • BIST 100 9521,04 1,08%
  • DOLAR/JAPON YENI 141,61 -0,149%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3578 -0,0151%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,2 -2,0964%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9795 0,1943%
  • EURO/DOLAR 1,1075 0,005%
  • EURO/TURK LIRASI 37,6726 0,0207%
  • STERLIN/DOLAR 1,31282 0,02895%
Borsa Haberleri
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacacak
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK’dan bir kişiye işlem yasağı geldi
Trabzonspor'dan (TSPOR) KAP'a bedelli açıklaması
Avrupa borsaları, ECB'nin faiz indirim kararının ardından yükselişle kapandı
Borsa İstanbul’dan 2 hisse için tedbir kararı
Koç Metalurji'den (KOCMT) geri alım kararı
Borsada cuma günü 1 şirket temettü dağıtacak (13 Eylül)
Tüpraş, rafinerilerindeki yeni sistemi duyurdu
Efsanevi yatırımcı, dev bankadaki payını azaltmaya devam ediyor
Küresel piyasalarda gözler ECB'nin faiz kararında
Borsada kırmızı gün: Gün sonu özeti
New York borsası enflasyon verileri sonrasında karışık seyirle açıldı
GERİ
İLERİ
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacacak
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK’dan bir kişiye işlem yasağı geldi
Trabzonspor'dan (TSPOR) KAP'a bedelli açıklaması
Avrupa borsaları, ECB'nin faiz indirim kararının ardından yükselişle kapandı
Borsa İstanbul’dan 2 hisse için tedbir kararı
Koç Metalurji'den (KOCMT) geri alım kararı
Borsada cuma günü 1 şirket temettü dağıtacak (13 Eylül)
Tüpraş, rafinerilerindeki yeni sistemi duyurdu
Efsanevi yatırımcı, dev bankadaki payını azaltmaya devam ediyor
Küresel piyasalarda gözler ECB'nin faiz kararında
Borsada kırmızı gün: Gün sonu özeti
New York borsası enflasyon verileri sonrasında karışık seyirle açıldı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL