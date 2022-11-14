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  • IMF'ye göre enflasyon etkisiyle küresel ekonomik görünüm 'iç karartıcı'

IMF'ye göre enflasyon etkisiyle küresel ekonomik görünüm 'iç karartıcı'

14 Kasım 2022 | 11:42
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:06
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IMF'ye göre enflasyon etkisiyle küresel ekonomik görünüm 'iç karartıcı'
Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomi için beklentilerin, Rusya-Ukrayna savaşı ve enflasyon etkilerinin aşağı yönlü riskleri artırması nedeniyle ekimde tahmin edilenden daha kötümser olduğunu duyurdu.

IMF Araştırma Departmanı Ekonomisti Tryggvi Gudmundsson, "Küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamaya" yönelik bir blog yazısı kaleme aldı.

Küresel ekonomi için beklentilerin geçen ay tahminlerden bile kötü olduğuna işaret edilen yazıda, buna sebep olarak Rusya-Ukrayna savaşı ve enflasyon etkilerinin aşağı yönlü riskleri artırması ile Çin'deki zayıf büyüme ivmesi gösterildi.

Yazıda, IMF’nin küresel ekonomi için 2023 büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye indirdiği hatırlatılarak, son aylarda, G20 ülkelerindeki satın alma yöneticisi (PMI) endekslerinde kaydedilen istikrarlı bir kötüleşmeye işaret edildi.

“Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu zorluklar çok büyük ve zayıflayan ekonomik göstergeler daha fazla zorluğa işaret ediyor." değerlendirmesine yer verilen yazıda, mevcut siyasi ortamın "olağan dışı derecede belirsiz" olduğuna işaret edildi.

Blog yazısında, Avrupa'da enerji krizinin kötüleşmesinin büyümeyi ciddi şekilde engelleyeceği ve enflasyonu yükselteceğine vurgu yapılarak, gelecek aylarda birçok G-20 ekonomisinde daha fazla sıkılaşmanın beklendiği aktarıldı.
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