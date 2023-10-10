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  • ING'den emeklilere 12 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı

ING'den emeklilere 12 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı

ING Türkiye, emeklilere yönelik 12 bin 500 TL'ye kadar nakit promosyon veriyor.

10 Ekim 2023 | 11:23
Son Güncellenme: 10 Ekim 2023 | 11:31
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ING'den emeklilere 12 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, emeklilere yönelik promosyon tutarını yükseltti. Maaşını ING Türkiye'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 8 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabiliyor.

Emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 4 bin TL'ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 12 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan faydalanabiliyor. Emekliler, e-Devlet üzerinden, şubelere giderek veya ING Mobil'de yer alan Cebimdeki Danışman uygulaması sayesinde görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak emekli maaşlarını kolayca taşıyabiliyor.

- Otomatik fatura talimatlarına 4 bin TL'ye varan promosyon

Emekliler, 8 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 31 Ekim'e kadar maaşını 3 yıl boyunca ING'den alma taahhüdü vererek yararlanabiliyor.

Aylık toplam gelir tutarı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlar 5 bin 100 TL, 3 bin 500 TL-7 bin 500 TL arasındakiler 5 bin 950 TL, 7 bin 500-10 bin TL arasında olanlar 7 bin 650 TL, 10 bin TL ve üzerindekiler ise 8 bin 500 ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

Ayrıca, 31 Ekim'e kadar ING Türkiye'den ilk kez emekli maaşını alacak olanlar ve nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, verecekleri her otomatik fatura talimatına 1.000 TL, toplamda en fazla 4 bin TL ek nakit promosyon kazanabiliyor.

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