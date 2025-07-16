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İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde arttı

İngiltere’de yıllık enflasyon oranı Haziran ayında yüzde 3,6’ya çıkarak beklentileri aştı.

16 Temmuz 2025 | 09:32
İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde arttı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre, ekonomistlerin yüzde 3,4 olarak öngördüğü enflasyon oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan artış gösterdi. 

Mayıs ayında da enflasyon yüzde 3,4 seviyesindeydi.

Gıda, enerji, alkol ve tütün gibi daha oynak kalemleri dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ise yüzde 3,5’ten yüzde 3,7’ye yükseldi.

Verilerin açıklanmasının ardından İngiliz Sterlini, ABD Doları karşısında yüzde 0,2’ye yakın değer kazanarak 1,3406 dolara yükseldi.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, verilerin hala hayat pahalılığı sorununa işaret ettiğini belirtti. 

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