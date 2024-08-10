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Instagram açılıyor: "21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Instagram'ın saat 21.30 itibari ile erişime açılacağını duyurdu.

10 Ağustos 2024 | 20:36
Son Güncellenme: 10 Ağustos 2024 | 20:38
Instagram açılıyor: "21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız"

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik. Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız.

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