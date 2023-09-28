ARA
Bist 100
8255,46
0,51%
Bist 100
Dolar/TL
27,4261
1,0228%
Dolar/TL
Euro/TL
28,905
1,245%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,054
0,2979%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1654,45
1,08%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Anayasa Mahkemesi, ek MTV'de iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti.

28 Eylül 2023 | 12:48
0
Anayasa Mahkemesi, ek MTV'de iptal istemini reddetti

AYM Genel Kurulu, 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, "ek motorlu taşıtlar vergisi" alınmasını öngören 1. maddesinin bazı hükümlerinin iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu esastan görüştü.

Yüksek Mahkeme, Kanun'un, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmesini düzenleyen 1. maddesinin ilgili hükümlerinin Anayasa'ya uygun olduğuna ve iptal isteminin reddine karar verdi.

Oy birliğiyle alanına kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1655,04 1,12%
  • ALTIN ONS 1877,24 0,11%
  • BIST 100 8243,63 0,36%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,4219 1,0074%
  • EURO/TURK LIRASI 28,8993 1,225%
  • EURO/USD 1,0539 0,2883%
  • INGILIZ STERLINI 1,22076 0,59371%
  • JAPON YENI 149,278 -0,233%
  • KANADA DOLARI 1,3482 -0,1178%
  • RUS RUBLESI 97,125 0,0515%
Günün En Çok Okunanları
Özel okullar cazip bir yatırım aracı olabilir mi?
İstanbul ve 4 il için sağanak uyarısı geldi!
İstanbul ve 4 il için sağanak uyarısı geldi!
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay
800 bin nüfuslu ülke, bu yıl da dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olabilir!
800 bin nüfuslu ülke, bu yıl da dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olabilir!
Satın almalar 10 milyar dolara ulaşacak
Satın almalar 10 milyar dolara ulaşacak
Sahte konut ve otomobil ilanlarından siteler de sorumlu olacak!
Sahte konut ve otomobil ilanlarından siteler de sorumlu olacak!
Gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar, ücretsiz internet.... Kimler, nasıl faydalanacak?
Gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar, ücretsiz internet.... Kimler, nasıl faydalanacak?
En son Trump döneminde yaşanmıştı: ABD'de 'kapanmaya' son 3 gün
GERİ
İLERİ
Özel okullar cazip bir yatırım aracı olabilir mi?
İstanbul ve 4 il için sağanak uyarısı geldi!
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay
800 bin nüfuslu ülke, bu yıl da dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olabilir!
Satın almalar 10 milyar dolara ulaşacak
İstanbul ve 4 il için sağanak uyarısı geldi!
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay
800 bin nüfuslu ülke, bu yıl da dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olabilir!
Satın almalar 10 milyar dolara ulaşacak
Sahte konut ve otomobil ilanlarından siteler de sorumlu olacak!
Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay
800 bin nüfuslu ülke, bu yıl da dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olabilir!
Satın almalar 10 milyar dolara ulaşacak
Sahte konut ve otomobil ilanlarından siteler de sorumlu olacak!
Gençlere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar, ücretsiz internet.... Kimler, nasıl faydalanacak?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL