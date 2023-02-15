Türkiye İş Bankası, bugün yapılan basın açıklamasında deprem bölgesiyle ilgili aldığı kararları açıkladı.

Banka tarafından yapılan açıklamada AFAD’a 1 milyar TL bağış yapıldığını ve inşa edilecek deprem konutları için de 1,75 milyar TL’lik destek sağlanacağı açıklandı.

Krediler faizsiz ötelenecek

İş Bankası, mevcut kredilerle ilgili aldığı kararları da açıklarken bu bağlamda ağır hasa gören Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki gerçek kişi, KOBİ ve çiftçi, esnaf gibi daha küçük ölçekli ticari işletmelere kullandırılan tüm bu bireysel ve ticari kredilerin ödemelerini (ek hesap, kredi kartı borçları ve gayrinakdi kredi komisyonları da dahil olmak üzere) 31 Ağustos 2023'e kadar 6 ay süreyle faizsiz olarak öteledi.

Yukarıda bahsedilen illerin dışında kalan afet bölgesindeki diğer 5 ildeki gerçek kişiler, KOBİ'ler ve bu ölçekten küçük olan ticari işletmelerle ilgili olarak alınan kararda ise bireysel ve ticari kredi, ek hesap ve kredi kartı borçları ile gayrinakdi kredi komisyonlarının ise talebe bağlı olmaksızın 1 ay süreyle faizsiz olarak öteleneceği aktarıldı. Bunun yanında 1 ay süreyle söz konusu şubelerle ilgili sunulan genel bankacılık hizmetlerinden de ücret ve masraf alınmayacağı duyuruldu.

Depremde hayatını kaybedenlerin borçları silinecek

Banka ayrıca, bölgedeki depremlerde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi borçlarını silme kararı aldığını, bölgenin ayağa kalkması için üretim ve istihdam seferberliğini başlatmak adına da ilk etapta 10 Milyar TL'lik kaynak ayırdığını duyurdu.

10 milyar TL’lik destek paketi

İş Bankası, deprem bölgesindeki gerçek kişiler ve KOBİ'ler ile bu ölçekten küçük olan ticari işletmeler için hazırlanan 10 milyar TL büyüklüğündeki kredi destek paketleri kapsamında, depremin etkili olduğu illerde 6 ay ödemesiz olarak 36 aya kadar vadeli bölgeye özel, avantajlı faiz oranıyla kredi kullandırımı planlarını da açıkladı.