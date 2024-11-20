Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki 13-18 yaş arasındaki fen lisesi öğrencileri, projeye katılmak için Genç Başarı Eğitim Vakfının internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan bağlantı üzerinden 13 Aralık'a kadar başvurabilecek.

Dört hafta sürecek ücretsiz eğitimlerle öğrenci ekiplerinin iş modelleri geliştirmesi hedefleniyor. Proje sonunda başarılı öğrenciler, üniversite öncesinde iş ve teknoloji dünyası liderlerinden mentörlük alarak geliştirdikleri projeleri hayata geçirme imkanı bulacak.

Ayrıca, birinci olan takım, Avrupa'nın en büyük girişimcilik etkinliklerinden biri olan Gen-E Avrupa Girişimcilik Festivali'ne katılım hakkı kazanacak.