İş dünyasından seçim değerlendirmesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yıllardan beri süregelen demokrasi birikimi ve seçim geleneğine yakışır bir olgunlukla, son derece huzurlu ve yüksek katılımlı bir seçim görevinin başarıyla yerine getirildiğini belirtti.

Ortaya çıkan sonuçlara göre 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilen milletvekillerini tebrik eden Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni çalışma döneminde başarılar diliyorum. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de aynı duyarlılıkla yapılarak tamamlanacağına olan inancım yüksektir. 28 Mayıs'ta yapılacak bu seçimlerin şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu sürecin de olgunlukla tamamlandıktan sonra başta ekonomi olmak üzere ülkemizin temel meseleleri ile ilgili adımların atılmasını temenni ediyorum."

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen genel seçimlerde milletimiz iradesini sandıkta göstermiştir." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha gösterdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen genel seçimlerde Milletimiz iradesini sandıkta göstermiştir. Milletimizin teveccühü ile Meclis’e seçilen milletvekillerimize başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun da aynı olgunluk ve suhuletle tamamlanarak milli iradenin tecelli edeceğine inanıyorum."

MÜSİAD Genel Başkan Mahmut Asmalı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Mahmut Asmalı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Milletimizin 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini, aynı özveri ile tamamlayıp, istikrardan yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Asmalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Rekor seviyede katılımla gerçekleşen seçim süreci ve milletin seçimlerde gösterdiği sağduyunun ülke demokrasisinin olgunluğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Asmalı, şunları kaydetti:

"Gelinen noktada milletimizin 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini, aynı özveri ile tamamlayıp, istikrardan yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz. İş dünyası olarak esas prensibimiz; değerleri ve idealleriyle dünyaya örnek, üreten ve daima güçlü Türkiye'dir. Seçim sürecinde ve sonrasında, ülkemizin öncü hedeflerini hayata geçirmek için 'BirveBeraber' olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

İTO Başkanı Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, "İş dünyası olarak halkımızın Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini aynı vakarla tamamlayıp istikrar ve güvenden yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

14 Mayıs'taki en büyük kazanımın, milletin gösterdiği sağduyu ve demokratik olgunluk olduğunu belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak halkımızın Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini aynı vakarla tamamlayıp istikrar ve güvenden yana tavrını sürdüreceğine inanıyoruz. Düsturumuz; daima milli üretim, daima özgür ticaret, daima daha çok ihracat ve istihdam ile daima güçlü Türkiye’dir. Şimdi seçim sonrasını, öncü Türkiye hedeflerimiz için tahkimatın başlangıç noktası yapmak amacıyla hep birlikte işimize koyulacağız."