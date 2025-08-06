SpeakHub, 2025 yılının ilk yarısını kapsayan Kurumsal Etik Trendleri Raporunu yayımladı. Raporda farklı sektörlerdeki çalışan ve paydaş bildirimlerinden elde edilen verileri analiz edildi.

2025 yılının ilk 6 ayında en çok bildirilen etik ihlali konularının başında yüzde 14,1 ile ayrımcılık yer aldı. Bunu psikolojik taciz (yüzde 10,6) ve çalışma saatleri ile izin haklarına dair haksız uygulamalar (yüzde 9,3) izliyor.

Çalışanların rahatsızlık duyduğu diğer çeşitli konular ise toplam bildirimlerin yüzde 66’sını oluşturuyor.

Rapor, bildirimlerin nasıl yapıldığına dair önemli veriler de sunuyor.

2025’in ilk yarısında bildirimlerin yüzde 50,1’i web sitesi üzerinden, yüzde 34,3’ü telefonla, yüzde 15,6’sı ise e-posta aracılığıyla yapıldı. Bildirim sahiplerinin yüzde 46,4’ü kimliklerini açık şekilde paylaşırken, yüzde 53,6’sı anonim kalmayı tercih etti.

Sektörel bazda en fazla bildirim yüzde 56,2 ile perakende sektöründen geldi. Bunu hizmet sektörü (yüzde 15,5), grup şirketleri (yüzde 15,2), hızlı tüketim ve üretim sektörleri izledi.

Rapora göre kurumların başı dolandırıcılık vakalarıyla da dertte. Bu konuda özellikle sahte kripto para yatırımları ve dijital varlık platformlarına yönlendirme gibi yöntemler dikkat çekiyor.