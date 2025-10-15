İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NE ZAMAN VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İŞKUR Gençlik Programı'nın kontenjanının 150 bine çıkarılmasının ardından, başvuru süreçlerine dair İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş'ten önemli bir açıklama geldi.

Güneş, programa başvuru tarihlerinin, üniversitelerin kendi akademik takvimlerine göre belirlendiğini vurguladı. Bu nedenle:

Her üniversitenin başvuru tarihi birbirinden farklılık göstermektedir.

Başvurular, ilan edilen tarihten itibaren her üniversite için genellikle 5 gün sürmektedir.

Üniversite öğrencilerinin, bu farklılıktan dolayı, kendi okullarının İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihlerini ve detaylarını ilgili akademik birimlerden veya İŞKUR E-Şube üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.