Üniversite öğrencilerine hem iş deneyimi hem de maddi destek sunan İŞKUR Gençlik Programı'nın başvurular devam etmektedir. Başvurular genellikle üniversitelerin akademik takvimine göre farklı tarihlerde sona ermiş olup, sonuçların açıklanma takvimi her üniversite tarafından ayrı ayrı yürütülmektedir.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NE ZAMAN VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
İŞKUR Gençlik Programı'nın kontenjanının 150 bine çıkarılmasının ardından, başvuru süreçlerine dair İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş'ten önemli bir açıklama geldi.
Güneş, programa başvuru tarihlerinin, üniversitelerin kendi akademik takvimlerine göre belirlendiğini vurguladı. Bu nedenle:
Her üniversitenin başvuru tarihi birbirinden farklılık göstermektedir.
Başvurular, ilan edilen tarihten itibaren her üniversite için genellikle 5 gün sürmektedir.
Üniversite öğrencilerinin, bu farklılıktan dolayı, kendi okullarının İŞKUR Gençlik Programı başvuru tarihlerini ve detaylarını ilgili akademik birimlerden veya İŞKUR E-Şube üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.
İŞKUR BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
2025-2026 eğitim öğretim döneminde hem okumak hem de çalışarak iş deneyimi kazanmak isteyen öğrencilere önemli bir fırsat sunan İŞKUR Gençlik Programı başvuruları, online kanallar üzerinden gerçekleştirilecektir.
Başvurularınızı aşağıdaki adresler ve yönlendirme bağlantıları üzerinden İŞKUR e-Şube aracılığıyla yapabilirsiniz:
İŞKUR Gençlik Platformu:
https://genclik.iskur.gov.tr/
İŞKUR Ana Sayfası:
https://www.iskur.gov.tr/ (Bu adreste yer alan yönlendirme bağlantıları kullanılabilir.)
Diğer Kanallar:
İŞKUR Mobil Uygulaması
ALO 170 İletişim Hattı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI
Akdeniz Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı için heyecanla beklenen kura çekilişi tamamlanmıştır.
Kura Çekiliş Tarihi: 14 Ekim 2025
Sonuçların Açıklanacağı Adres: Kura sonuçları, üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
Adayların, yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki adresi düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir:
Kura Sonuçları Sorgulama Adresi: www.akdeniz.edu.tr
Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların, sonuçlar açıklandıktan sonra üniversitenin ilgili birimleri tarafından istenen evrakları ve süreç takvimini takip etmeleri önem taşımaktadır.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Başvuru Tarihi: 11-15 Ekim 2025
Kura Tarihi: 20 Ekim 2025
Kura Yeri: Güzel Sanatlar Fakültesi Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonu
Başvuru Şekli: https://genclik.iskur.gov.tr
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Başvuru Tarihi: 13-17 Ekim 2025
Kontenjan: 271 kişi
Başvuru Şekli: www.iskur.gov.tr ve https://genclik.iskur.gov.tr üzerinden e-Şube Öğrenciler sisteme giriş yaptıktan sonra “İŞKUR Gençlik Program Arama” ve “İŞKUR Gençlik Başvurularım” bölümlerinden başvurularını tamamlayabileceklerdir. Başvuruların ardından değerlendirme işlemleri noter kurası ile yapılacaktır.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Başvuru Tarihi: 13 Ekim 2025
Kontenjan: 1.342 kişi
Başvuru Şekli: www.iskur.gov.tr üzerinden online
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Başvuru Tarihi: 13-17 Ekim 2025
Kura Tarihi: 23 Ekim 2025
Kura Yeri: Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu, Saat: 10.00
Çalışma Tarihleri: 3 Kasım 2025 - 30 Haziran 2026
Kontenjan: 713 kişi
İŞKUR Gençlik Programı Genel Başvuru Şartları
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen Gençlik Programı'na başvuracak öğrencilerin sağlaması gereken genel şartlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda listelenmiştir:
- Vatandaşlık ve Yaş: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak.
- Kayıt Durumu: İŞKUR'a kayıtlı olmak.
- Öğrenci Statüsü: Başvuru yapılan yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim, uzaktan öğretim öğrencisi, kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda öğrenci olmamak).
- Gelir Şartı: Hane gelir şartını sağlamak. (Genellikle hane halkı geliri net asgari ücretin 3 katını aşmamalıdır.)
- Emeklilik Durumu: Yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
- Sigortalılık Şartları (Son 1 Ay):
- Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi (SSK/Bağkur) kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş veya sigortalı sayılmamış olmak.
- Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5. maddesi (Stajyer/Kısmi Sigorta) kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş veya sigortalı sayılmamış olmak.
- Önceki Çalışma Durumu: Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar, başvurulan üniversitenin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak.
- Diğer Programlar: Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak.