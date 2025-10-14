İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı! İşte başvuru şartları ve tarihleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üniversite öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan ve hem iş deneyimi hem de maddi destek sunan İŞKUR Gençlik Programı'nın başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Işıkhan, programa katılacak öğrencilerin elde edebilecekleri gelir desteği miktarına ilişkin de önemli bir açıklama yaptı: Program kapsamında, öğrencilerin ay içerisinde 14 günlük çalışma süresini tamamlamaları halinde, aylık olarak 15.162 TL gelir desteği elde edebilecekleri belirtildi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği Gençlik Programı kapsamında, farklı devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler için yeni ilanları yayımladı.

Program, öğrencilere hem iş deneyimi hem de maddi gelir desteği sunmaktadır.