İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı! İşte başvuru şartları ve tarihleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, üniversite öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan ve hem iş deneyimi hem de maddi destek sunan İŞKUR Gençlik Programı'nın başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Işıkhan, programa katılacak öğrencilerin elde edebilecekleri gelir desteği miktarına ilişkin de önemli bir açıklama yaptı: Program kapsamında, öğrencilerin ay içerisinde 14 günlük çalışma süresini tamamlamaları halinde, aylık olarak 15.162 TL gelir desteği elde edebilecekleri belirtildi.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği Gençlik Programı kapsamında, farklı devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler için yeni ilanları yayımladı.
Program, öğrencilere hem iş deneyimi hem de maddi gelir desteği sunmaktadır.
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İLANI
|Başlık
|Detay
|Kontenjan
|713 Kişi
|Başvuru Tarihi
|13 – 17 Ekim 2025
|Çalışma Tarihleri
|3 Kasım 2025 – 30 Haziran 2026
|Günlük Harçlık
|Katılım sağlanan her gün için 1.083 TL cep harçlığı.
|Sigorta
|Genel Sağlık Sigortası ve Meslek Hastalığı primleri karşılanır.
|Kura Tarihi
|23 Ekim 2025, Saat: 10.00
|Kura Yeri
|Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonu
Başvuru Şartları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını tamamlamış olmak.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde aktif örgün bir program öğrencisi olmak (Uzaktan eğitim, pasif öğrenci veya kayıt dondurmuş olmamak).
Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak.
Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak.
Gelir Şartı: Programa başvurulan adreste yer alan hane gelirinin net asgari ücretin 3 katından fazla olmaması.
Muafiyet: Öğrenci yurdunda kalıyorsa gelir şartından muaftır. (Ailesiyle veya başka bir hanede yaşıyorsa, o haneye giren gelirler hesaba katılır.)
Önemli Başvuru Kuralı
Fakülte/MYO Sınırlaması: Her öğrenci, yalnızca kendi öğrenim gördüğü Fakülte/MYO/Yüksekokul kontenjanına başvuru yapabilecektir. Kendi öğrenim gördüğü okul harici başvuru yapan öğrencinin başvurusu, Noter Kurasında çıksa bile değerlendirmeye alınmayacaktır.
Kura Katılımı: Başvuru yapan öğrenciler Kura Çekimine katılabilirler. Değerlendirme işlemleri ise öğrencinin öğrenim gördüğü Fakülte/MYO/Yüksekokul tarafından yapılacaktır.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI
Akdeniz Üniversitesi kura çekilişi, 14 Ekim tarihinde tamamlandı. Kura sonuçları, üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
Kura Sonuçları: www.akdeniz.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI İLANI
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), üniversitede öğrenim gören öğrencilere yönelik İŞKUR Gençlik Programı için 271 kişilik kontenjan ayırmıştır. Program başvuruları, online olarak başlamıştır.
|Başlık
|Detay
|Kontenjan
|271 Kişi
|Başvuru Başlangıç Tarihi
|13 Ekim 2025 Pazartesi
|Başvuru Bitiş Tarihi
|17 Ekim 2025
|Başvuru Adresi
|www.iskur.gov.tr (Online yapılacaktır.)
|Değerlendirme
|Başvurular bittikten sonra Noter Kur’ası Çekilişi ile yapılacaktır.
Başvuru Süreci ve Kanalları:
Başvurular, Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülmekte olup, öğrenciler aşağıdaki yöntemlerle başvurularını gerçekleştirebilirler:
https://genclik.iskur.gov.tr/ ve https://www.iskur.gov.tr/ adreslerinde yer alan yönlendirme bağlantılarıyla e-şube üzerinden başvuru yapılabilir.
Sisteme giriş yapan öğrenciler, açılan hızlı menüde İŞKUR Gençlik Program Arama ve İŞKUR Gençlik Başvurularım bölümlerinden de işlemlerini yapabileceklerdir.
Öğrencilerin 17 Ekim 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)'ne kayıtlı öğrenciler için İŞKUR Gençlik Programı başvuru, kura ve evrak yükleme tarihleri belirlenmiştir.
|Başlık
|Detay
|Başvuru Tarihleri
|15 – 19 Ekim 2025
|Başvuru Adresleri
|genclik.iskur.gov.tr (Ana Adres) / İŞKUR Mobil Uygulaması / ALO 170
|Kura Çekimi Tarihi
|23 Ekim 2025, Saat: 14.00
|Kura Çekimi Yeri
|KTÜ Atatürk Kültür Merkezi (Noter huzurunda)
|Evrak Yükleme Tarih Aralığı
|24 Ekim 2025 (08:00) – 28 Ekim 2025 (17:00)
|Evrak Yükleme Adresi
|iskurgenclik.ktu.edu.tr
Ön İnceleme: Başvuru yapacak öğrencilerin, İŞKUR'un belirlediği yöntemle başvurmadan önce mutlaka "Kimler Faydalanabilir" ve "Kura Sonrası Sunulacak Evraklar" menülerini incelemeleri gerekmektedir.
Taahhütname: Başvuru esnasında katılımcılar, taahhütnamede yer alan tüm katılım şartlarından sorumludur.
Evrak Yükleme Sorumluluğu: Öğrenciler, kura çekimi sonrasında belirlenen 24-28 Ekim 2025 tarihleri arasında evraklarını belirtilen adrese yüklemekle yükümlüdür.
ONAY Kontrolü: Eksik, hatalı vb. evrak yükleme durumlarında gerekli evrakların yeniden sisteme yüklenmesi sorumluluğu öğrenciye aittir. Başvurunun durum bilgisi ilgili adreste 'ONAYLANDI' olana kadar tüm sorumluluk katılımcıya aittir.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere İŞKUR Gençlik Programı düzenleyeceğini duyurdu. Program, öğrencilere hem iş deneyimi hem de maddi gelir desteği sunmayı amaçlamaktadır.
Program Detayları:
|Başlık
|Bilgi
|Toplam Kontenjan
|644 öğrenci
|Başvuru Başlangıç/Bitiş
|13 Ekim 2025 – 17 Ekim 2025
|Program Süresi
|03 Kasım 2025 – 30 Haziran 2026
|Seçim Yöntemi
|Noter Kur’ası
|Başvuru Şartı
|Programa yalnızca Bingöl Üniversitesi öğrencileri başvuru yapabilecektir.
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İŞKUR Gençlik Programı için üniversite öğrencilerine yönelik genel başvuru ve kura çekimi tarihleri belirlenmiştir:
|Başlık
|Detay
|Başvuru Tarihleri
|11 – 15 Ekim 2025 (Bu tarihler arasında online başvuru yapılacaktır.)
|Başvuru Adresi
|https://genclik.iskur.gov.tr/
|Kura Çekimi Tarihi
|20 Ekim 2025
|Kura Çekimi Yeri
|Güzel Sanatlar Fakültesi Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonu