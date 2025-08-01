İŞKUR MSB işçi alımı kura çekimi ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı 3097 sürekli işçi alımı kura tarihi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından İŞKUR üzerinden yapılan 3097 sürekli işçi alımı için başvurular, 25-29 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Birçok farklı meslek grubundan adayın başvurduğu bu alımların ardından, gözler şimdi merakla beklenen kura çekimi tarihine çevrildi.

MSB İŞÇİ ALIMI KURASI NE ZAMAN?

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00’danoter huzurunda yapılacak.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULAMA

Adaylar, kura sonuçlarını online sistem üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecekler. Kura sonrası sürecin ise belge teslimi, güvenlik soruşturması ve sağlık kontrolleriyle devam etmesi öngörülüyor.

MSB ALIM YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından işçi alımı yapılacak meslek grupları şöyle:

Şoför

Ambalajcı

Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi

Saraç

Kaynak Teknisyeni

Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı

Tornacı, Tesviyeci, Frezeci

Makine Bakım Onarım Teknisyeni

Metal Yıkama Yağlama İşçisi

Optik Aletler İmalat İşçisi

Plastik Mamüller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Polyester İmal İşçisi

Terzi

Lastik Tamircisi

Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı

Elektrikçi

Aşçı

İnşaat Ustası

Marangoz