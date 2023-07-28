İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan sosyal medya hesabı üzerinden TCMB'nin enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı hakkında değerlendirmede bulundu.

Bahçıvan, twitter hesabından "TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, ‘Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı’nda yaptığı açıklamalar ve gerçekçi değerlendirmelerle "rasyonele dönüş"e dair umutları artırmıştır. Aynı günün akşamında TCMB Başkan Yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan'ın bilgi ve liyakatin dikkate alınarak atanmaları, önümüzdeki dönemin ekonomi politikalarına yönelik güven verici önemli bir adımdır. Merkez Bankamızın yeni yönetimi, büyük ve kritik bir sorumluluğu üstlenmiş durumda. Başarılı olmaları ülkemizin her ferdi için önemli. Bu konuda herkesin üzerine düşen destek ve katkıyı yapması dileğiyle yeni yönetimi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.