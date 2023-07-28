ARA
Bist 100
7003,18
2,15%
Bist 100
Dolar/TL
26,9548
0,0046%
Dolar/TL
Euro/TL
29,7058
0,3927%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1024
0,4209%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1698,62
0,74%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İSO Başkanı'ndan TCMB değerlendirmesi

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan sosyal medya hesabı üzerinden "TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, ‘Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı’nda yaptığı açıklamalar ve gerçekçi değerlendirmelerle "rasyonele dönüş"e dair umutları artırmıştır" dedi.

28 Temmuz 2023 | 09:33
0
İSO Başkanı'ndan TCMB değerlendirmesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan sosyal medya hesabı üzerinden TCMB'nin enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı hakkında değerlendirmede bulundu.

Bahçıvan, twitter hesabından "TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, ‘Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı’nda yaptığı açıklamalar ve gerçekçi değerlendirmelerle "rasyonele dönüş"e dair umutları artırmıştır. Aynı günün akşamında TCMB Başkan Yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Hatice Karahan ve Fatih Karahan'ın bilgi ve liyakatin dikkate alınarak atanmaları, önümüzdeki dönemin ekonomi politikalarına yönelik güven verici önemli bir adımdır. Merkez Bankamızın yeni yönetimi, büyük ve kritik bir sorumluluğu üstlenmiş durumda. Başarılı olmaları ülkemizin her ferdi için önemli. Bu konuda herkesin üzerine düşen destek ve katkıyı yapması dileğiyle yeni yönetimi tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

İlgili Haberler
Merkez Bankası yönetiminde görev değişimi
Merkez Bankası yönetiminde görev değişimi
0
  • ALTIN GRAM - TL 1698,62 0,74%
  • ALTIN ONS 1960,06 0,74%
  • BIST 100 7003,18 2,15%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9548 0,0046%
  • EURO/TURK LIRASI 29,7058 0,3927%
  • EURO/USD 1,1024 0,4209%
  • INGILIZ STERLINI 1,28815 0,67014%
  • JAPON YENI 139,411 -0,057%
  • KANADA DOLARI 1,32085 -0,11759%
  • RUS RUBLESI 91,0075 0,339%
Günün En Çok Okunanları
İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam
Musk, Twitter'da yapacağı yeni değişikliği duyurdu: 'Her yönden daha iyi'
Musk, Twitter'da yapacağı yeni değişikliği duyurdu: 'Her yönden daha iyi'
Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı zam farkları bugün yatıyor: Kim ne kadar alacak?
Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı zam farkları bugün yatıyor: Kim ne kadar alacak?
Meta'nın geliri yılın ikinci çeyreğinde arttı
Meta'nın geliri yılın ikinci çeyreğinde arttı
Ons altın ne zaman yeni rekorlarını kıracak? JPMorgan tarih verdi
Ons altın ne zaman yeni rekorlarını kıracak? JPMorgan tarih verdi
Merkez Bankası Başkanı'ndan '200 TL'den yüksek banknot basılacak mı?' sorusuna yanıt
Merkez Bankası Başkanı'ndan '200 TL'den yüksek banknot basılacak mı?' sorusuna yanıt
Acentalardan turizmcilere 'iç pazarda indirim yapın' çağrısı
Acentalardan turizmcilere 'iç pazarda indirim yapın' çağrısı
Lagarde'dan "çok uzun süre çok yüksek enflasyon" beklentisi
GERİ
İLERİ
İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam
Musk, Twitter'da yapacağı yeni değişikliği duyurdu: 'Her yönden daha iyi'
Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı zam farkları bugün yatıyor: Kim ne kadar alacak?
Meta'nın geliri yılın ikinci çeyreğinde arttı
Ons altın ne zaman yeni rekorlarını kıracak? JPMorgan tarih verdi
Musk, Twitter'da yapacağı yeni değişikliği duyurdu: 'Her yönden daha iyi'
Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı zam farkları bugün yatıyor: Kim ne kadar alacak?
Meta'nın geliri yılın ikinci çeyreğinde arttı
Ons altın ne zaman yeni rekorlarını kıracak? JPMorgan tarih verdi
Merkez Bankası Başkanı'ndan '200 TL'den yüksek banknot basılacak mı?' sorusuna yanıt
Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı zam farkları bugün yatıyor: Kim ne kadar alacak?
Meta'nın geliri yılın ikinci çeyreğinde arttı
Ons altın ne zaman yeni rekorlarını kıracak? JPMorgan tarih verdi
Merkez Bankası Başkanı'ndan '200 TL'den yüksek banknot basılacak mı?' sorusuna yanıt
Acentalardan turizmcilere 'iç pazarda indirim yapın' çağrısı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL