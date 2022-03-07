Capital Dergisi, gelenekselleşen “Global 50 Türk Yönetici” listesini açıkladı. Listede ilaçtan hızlı tüketime perakendeden otomotive bankacılıktan telekoma hemen hemen her sektörden çok uluslu şirketleri yöneten CEO, başkan, başkan yardımcısı gibi üst düzey sorumluluk alan liderler yer alıyor.

Global şirketler kriz anında akıllı adımlara imza atacak, rekabeti doğru yönetecek yönetici arayışına girmiş durumda. Tüm bu zor koşulların ışığında globalde Türk yöneticilere olan ilgi de artmış görünüyor.

Onur Genç, Hafize Gaye Erkan, Elçin Barker Ergun, Serpil Timuray, Pınar Abay, Sinan Atlığ, Ömer Dormen, Elvan Önal gibi isimler, İspanya’dan Amerika’ya, İtalya’dan Çin’e kadar oldukça hareketli coğrafyaları yönetiyor.

Capital, “Global 50 Türk Yönetici” araştırması ile globalde devleşen liderlerin zor ajandalarını araştırdı.