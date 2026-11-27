Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyen adayların gündeminde İçişleri Bakanlığının 1.170 sözleşmeli personel alımı yer alıyor. Bakanlığın gerçekleştireceği alıma ilişkin başvuru tarihleri, adaylarda aranan nitelikler ve branş bazında kontenjan dağılımı merak konusu oldu.
Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları hangi tarihlerde ve nereden yapılacak? Hangi kadrolara kaç personel alınacak? Başvuru koşulları neler? İşte İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sürecine ilişkin ayrıntılar...
1 İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
İçişleri Bakanlığının yayımladığı başvuru takvimine göre, sözleşmeli personel alımı için müracaatlar 7 Aralık 2026 Pazartesi günü başlayacak. Adaylar, başvuru işlemlerini 11 Aralık 2026 Cuma günü saat 16.00'ya kadar tamamlayabilecek.
Başvuru süresi dışında yapılan müracaatlar ile posta yoluyla veya şahsen gerçekleştirilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
2 İçişleri Bakanlığı 1.170 personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılacak?
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, e-Devlet şifreleriyle Bakanlığın kariyer/başvuru ekranına giriş yaparak veya www.icisleri.gov.tr adresinin duyurular bölümünde yayımlanan başvuru bağlantısını kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Başvuru kapsamında adaylara, ilan edilen pozisyonlar arasından en fazla 30 yer veya pozisyon tercih etme hakkı tanınacak.
Adayların eğitim bilgilerini, KPSS puanlarını ve talep edilen belgeleri sisteme yükledikten sonra bilgilerini kontrol ederek "Başvurumu Tamamla" butonuna tıklamaları gerekecek. Onay işlemi tamamlanmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecek.
3 İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
Personel alımında 2026 KPSS (B) grubu sınav sonuçları esas alınacak. Adayların lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için ise KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekecek.
KPSS puan sıralamasına göre her pozisyon için belirlenen kontenjanın en fazla dört katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek.
4 İçişleri Bakanlığı 1.170 personel alımı kadro ve branş dağılımı nasıl?
İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere alacağı 1.170 sözleşmeli personelin unvanlara göre kontenjan dağılımı belli oldu. En fazla alım 621 kişilik kontenjanla büro personeli pozisyonunda gerçekleştirilecek.
Personel alımına ilişkin kadro ve kontenjan dağılımı şöyle:
- Büro personeli: 621
- Çağrı karşılama personeli: 280
- Destek personeli: 138
- Mühendis: 61
- Teknisyen: 17
- Programcı: 10
- Arşiv uzmanı: 9
- Mimar: 9
- Avukat: 7
- Koruma ve güvenlik görevlisi: 7
- Tekniker: 5
- Diğer teknik hizmet personeli: 5
- Psikolog: 1