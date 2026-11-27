Personel alımında 2026 KPSS (B) grubu sınav sonuçları esas alınacak. Adayların lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için ise KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekecek.

KPSS puan sıralamasına göre her pozisyon için belirlenen kontenjanın en fazla dört katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek.