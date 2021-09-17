İşsizlik riskinin en az olduğu meslekler hangileri? Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Soysal, işsizlik riskinin en düşük olduğu mesleklerin sırasıyla, bilişim, sağlık, endüstri mühendisliği olduğunu belirtti. Soysal, matematik, kimya ve biyoloji mühendislerine yönelik talebin de yüksek seyrettiğini anlattı.

T24’ün haberine göre, bilişimin tüm alanlarında dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir açık olduğunu ifade eden Soysal, uzun zamandır talebin arzın üzerinde seyrettiğini kaydetti. Soysal, buna karşılık sosyal bilimler mezunlarının işsizlikle karşılaşma olasılığının diğer alanlara göre çok daha fazla olduğunu belirtti.

Hizmet sektöründe işgücü fazlası var

Soysal, kafe-restoran gibi hizmet sektörü işlerinde eğitimsiz işgücü arzının çok yüksek olduğunu, dolayısıyla buralarda bir açık olmadığını belirtti.

Soysal, buna karşılık fabrikalarda “gri yakalı” olarak tanımlanan uzman ara elemanların arzının, şirketlerin talebinin altında olduğunu belirterek, bu sorunun çözümü için meslek liselerinin sayısının artırılması ve Almanya’da olduğu gibi buralarda kaliteli eğitim verilmesi gerektiğini ifade etti.