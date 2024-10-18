ARA
DOLAR
34,23
0,30%
DOLAR
EURO
37,21
0,41%
EURO
GRAM ALTIN
2991,06
1,22%
GRAM ALTIN
BIST 100
8793,61
-2,32%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • İstanbul'da 34 ilçedeki okullarda ders süresi değiştirildi

İstanbul'da 34 ilçedeki okullarda ders süresi değiştirildi

MEB genelgesine istinaden İstanbul Valiliği, 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders saatlerini 40 dakikadan 35 dakikaya indirdi.

18 Ekim 2024 | 16:02
Son Güncellenme: 18 Ekim 2024 | 16:08
İstanbul'da 34 ilçedeki okullarda ders süresi değiştirildi

TRT Haber'in haberine göre İstanbul Valiliği, MEB genelgesine istinaden 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders saatlerini değiştirdi. Söz konusu okullarda 40 dakikalık ders saatleri 35 dakikaya indirildi.

MEB'den valiliklere genelge göndermişti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelge gönderilmişti. MEB tarafından gönderilen genelgede, il bazlı ders saati başlangıç saatlerini belirlemekte valiliklerin yetkili olduğunu, saatleri planlarken gün doğumu ve batımı saati ile toplumsal şartların göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanmıştı

Genelgede, derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenmesi ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları istendi. 

Mevzuatlarla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılan genelgede, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de ders yılının 180 iş gününden az olmamasının esas olarak belirlendiği aktarıldı.

İlk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ilgili hükümlere yer verilen genelgede, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin illerde valiliklere verildiği anlatıldı.

Genelgede, mevzuat hükümleri uyarınca yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi nedeniyle "kış saati" şeklinde düzenleme talebine ilişkin olarak, il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatıldı.

Gün doğumu ve batımı ile toplumsal şartlar göz önünde bulundurularak okullardaki ders saatlerinin planlanmasının derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenerek öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi..


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2991,06 1,22%
  • ALTIN ONS 2717,69 0,92%
  • BIST 100 8793,61 -2,32%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,555 -0,46%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3806 0,08119%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,75 -0,1033%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2322 0,3008%
  • EURO/DOLAR 1,086 0,3016%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2141 0,4094%
  • STERLIN/DOLAR 1,30418 0,2583%
Borsa Haberleri
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse (21 Ekim)
Kerem Aktürkoğlu'nun kulübü borsada kazandırdı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 900
Big Chefs (BIGCH) bilanço tarihini duyurdu
Tofaş (TOASO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
KARDEMİR'den maden sahalarıyla ilgili açıklama
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
Ford Otomotiv (FROTO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
17 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Bosch Fren'den (BFREN) bedelli kararı
Doğan Holding'ten (DOHOL) pay geri alım açıklaması
IC Enterra Enerji (ENTRA) yeni yatırımını duyurdu
CW Enerji'den yeni şirket kararı
Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda
Ford Otomotiv (FROTO) 2. temettü teklifini duyurdu
GERİ
İLERİ
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse (21 Ekim)
Kerem Aktürkoğlu'nun kulübü borsada kazandırdı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 900
Big Chefs (BIGCH) bilanço tarihini duyurdu
Tofaş (TOASO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
KARDEMİR'den maden sahalarıyla ilgili açıklama
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
Ford Otomotiv (FROTO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
17 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Bosch Fren'den (BFREN) bedelli kararı
Doğan Holding'ten (DOHOL) pay geri alım açıklaması
IC Enterra Enerji (ENTRA) yeni yatırımını duyurdu
CW Enerji'den yeni şirket kararı
Sasa'dan sonra bir şirket daha halk arz yolunda
Ford Otomotiv (FROTO) 2. temettü teklifini duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL