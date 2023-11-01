İstanbul'a beklenen yağış geliyor mu? Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam eden sıcaklıklar nedeniyle barajlarda su miktarı kritik seviyeye indi. Mega kent İstanbul'da da baraj doluluk oranları 1 Kasım itibarıyla yüzde 18,3'e geriledi. Bir çok ilde de tablo benzer. Peki beklenen yağış geliyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan meteorolojik uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

1 GÜN SÜRECEK, KUVVETLİ OLACAK

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de, İstanbul'da yarın (2 Kasım Perşembe) kuvvetli yağış geleceğini duyurdu. Yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceğini dile getiren Şen, sıcaklıkları 4-5 derece düşeceğini ifade etti.

Orhan Şen, X (Twitter) hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bugün İç Anadolu'nun doğu ve güneyinde gece yarısından sonra Trakya ve Kuzey Ege de yağış var. Yağış İstanbul'a yarın Perşembe sabah saatlerinde ulaşıyor. "Akıllı Islatan" cinsten. Akşama kadar kuvvetli devam ediyor. Akşam Batı Karadeniz ve Anadolu'ya geçiyor.

Yarın (2 Kasım Perşembe) Balıkesir, Çanakkale, Ege kıyıları Ankara, Batı Akdeniz Adana, Kayseri, Sivas, Ordu, Giresun, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak çevreleri de yağış alacak. Bu yağışlar 1 gün sürecek. Pazar günü batıya tekrar yağış gelecek. Sıcaklıklar yarın 4-5 derece düşecek cuma tekrar artacak."