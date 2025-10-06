İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş'ye operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından devletin ihracat yapan şirketlere döviz tutarı üzerinden verdiği desteği suistimal ettiği iddiasıyla İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi.

İDDİALAR NE?

Konuya ilişkin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık', '1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet', '4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve '1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, şirketlerin ithal etmiş olduğu bu altın madenini ülke içerisinde bulunan altın ocaklarında erittiği, eritilen altının asit solüsyonlar ile karıştırarak işlenmiş olarak gösterdiği, bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin ise yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı ve bunun üzerinden döviz kazancı elde edildiği, ayrıca kazanılmış olan dövizle talimat çerçevesinde yüzde 3 devlet desteği aldığı ve yapılan bu işlemin belirli bir organizasyon içerisinde ve devletin sistemli olarak zarara uğratılmaya yönelik yapılarak haksız kazanç elde edildiği kaydedildi.



543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği aldıkları belirtildi

Açıklamaya göre soruşturma çerçevesinde İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) Anonim Şirketi sahibi Özcan H., Genel Müdürü Ayşen E., Muhasebe Müdürü Nasuh G., Pazarlama Müdürü Serdar S. ve banka çalışanı olan eşi Betül S., şirket çalışanı Erkam H., Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi çalışanı Bülent H., aynı şirketin müdürü Erman D., Yalçıntaş Kıymetli Madenler Ticaret Limited Şirketi çalışanı İbrahim S., Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme Anonim Şirketi Müdürü Mehmet Bora T. ve İstanbul Gümüş Rafinerisi Anonim Şirketi İşletme Müdürü Cenk K. isimli şahısların devletin sunmuş olduğu yüzde 3 desteği almak için kendileri ve bahse konu şirketlerin çalışanı olan 30 şahsın üzerine 24 adet yeni şirket kurduğu, bu şirketler üzerinden kıymetli metaller ve altın bileşenleri adı altında toplamda 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat yaptıkları, yapılan ihracat tutarı üzerinden yüzde 3 devlet desteği aldıkları ve belirli bir organizasyon ile sistemli olarak devleti zarara uğrattıkları öne sürüldü.

21 şüpheli gözaltına alındı

Tespit edilen kamu zararının 12 milyon 537 bin 560 dolar olduğunun belirtildiği soruşturmada, söz konusu işlemleri yapan 24 şirket ile bu şirketlerin sahibi ve çalışanı olan 23 şüpheliye yönelik İstanbul'daki Bakırköy, Bahçelievler, Sancaktepe, Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Küçükçekmece, Bağcılar, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Sarıyer ve Üsküdar ilçelerinde olmak üzere toplamda 23 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 21 şüpheli gözaltına alındı.