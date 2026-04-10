İstanbul baraj doluluk oranları: 10 Nisan 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre barajların %70 sınırına dayanması, İstanbul'un bu yazı su kesintisi yaşamadan atlatma ihtimalini oldukça güçlendirdi. Özellikle bugün (10 Nisan) beklenen yağışların havzalara düşmesiyle birlikte bu oranın önümüzdeki günlerde %70'in üzerine tırmanması bekleniyor.

Tasarruf Notu

İSKİ yetkilileri, doluluk oranları yükselse de suyun tasarruflu kullanımının sürdürülebilir bir gelecek için şart olduğunu hatırlatıyor. %69,85'lik oran bizi rahatlatsa da, suyun her damlası hala kıymetli.