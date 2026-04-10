İstanbul baraj doluluk oranları: 10 Nisan 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Kurak geçen mevsimlerin ardından barajlardaki doluluk oranları yükseliş eğilimini sürdürse de, geçtiğimiz yılların ortalamasına bakıldığında durum hala ciddiyetini koruyor.
İSKİ'den gelen 10 Nisan 2026 tarihli son veriler, İstanbul için nefes aldıracak cinsten. Kurak geçen ayların ardından gelen kar ve yağmur yağışları, barajları kritik eşikten çekip güvenli bir seviyeye taşımayı başardı. Megakentin su rezervlerinde ortalama doluluk oranı %69,85 olarak kayıtlara geçerken, bazı barajlarda doluluk oranının %90'ın üzerine çıkması yaz ayları öncesi yüzleri güldürdü.
Baraj Bazında Güncel Doluluk Oranları
İstanbul'un su ihtiyacının büyük bir kısmını göğüsleyen Ömerli ve Elmalı barajları, dolulukta zirveyi paylaşıyor.
|Baraj Adı
|Doluluk Oranı (%)
|Durum Analizi
|Ömerli
|%92
|Tam kapasiteye çok yakın.
|Elmalı
|%92
|Anadolu Yakası için sevindirici.
|Darlık
|%85
|Güçlü rezerv seviyesinde.
|Istrancalar
|%80
|Karadeniz yağışlarından verim aldı.
|Alibey
|%67
|Ortalamaya yakın seyrediyor.
|Kazandere
|%62
|Geçen yıla göre ciddi toparlanma var.
|Büyükçekmece
|%56
|Avrupa Yakası'nın ana deposu dengeli.
|Pabuçdere
|%56
|Mevsim normalleri seviyesinde.
|Terkos
|%55
|Kritik eşikten uzaklaştı.
|Sazlıdere
|%45
|Listenin en düşük ancak stabil barajı.
Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre barajların %70 sınırına dayanması, İstanbul'un bu yazı su kesintisi yaşamadan atlatma ihtimalini oldukça güçlendirdi. Özellikle bugün (10 Nisan) beklenen yağışların havzalara düşmesiyle birlikte bu oranın önümüzdeki günlerde %70'in üzerine tırmanması bekleniyor.
Tasarruf Notu
İSKİ yetkilileri, doluluk oranları yükselse de suyun tasarruflu kullanımının sürdürülebilir bir gelecek için şart olduğunu hatırlatıyor. %69,85'lik oran bizi rahatlatsa da, suyun her damlası hala kıymetli.