  • İstanbul baraj doluluk oranları: 10 Nisan 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul baraj doluluk oranları: 10 Nisan 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 10 Nisan 2026 verileri, megakentin su rezervlerindeki son durumu gözler önüne serdi. Peki 10 Nisan 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul baraj doluluk oranları...

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

İstanbul baraj doluluk oranları: 10 Nisan 2026 baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Kurak geçen mevsimlerin ardından barajlardaki doluluk oranları yükseliş eğilimini sürdürse de, geçtiğimiz yılların ortalamasına bakıldığında durum hala ciddiyetini koruyor.

İSKİ'den gelen 10 Nisan 2026 tarihli son veriler, İstanbul için nefes aldıracak cinsten. Kurak geçen ayların ardından gelen kar ve yağmur yağışları, barajları kritik eşikten çekip güvenli bir seviyeye taşımayı başardı.  Megakentin su rezervlerinde ortalama doluluk oranı %69,85 olarak kayıtlara geçerken, bazı barajlarda doluluk oranının %90'ın üzerine çıkması yaz ayları öncesi yüzleri güldürdü.

Baraj Bazında Güncel Doluluk Oranları

İstanbul'un su ihtiyacının büyük bir kısmını göğüsleyen Ömerli ve Elmalı barajları, dolulukta zirveyi paylaşıyor.

Baraj AdıDoluluk Oranı (%)Durum Analizi
Ömerli%92Tam kapasiteye çok yakın.
Elmalı%92Anadolu Yakası için sevindirici.
Darlık%85Güçlü rezerv seviyesinde.
Istrancalar%80Karadeniz yağışlarından verim aldı.
Alibey%67Ortalamaya yakın seyrediyor.
Kazandere%62Geçen yıla göre ciddi toparlanma var.
Büyükçekmece%56Avrupa Yakası'nın ana deposu dengeli.
Pabuçdere%56Mevsim normalleri seviyesinde.
Terkos%55Kritik eşikten uzaklaştı.
Sazlıdere%45Listenin en düşük ancak stabil barajı.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre barajların %70 sınırına dayanması, İstanbul'un bu yazı su kesintisi yaşamadan atlatma ihtimalini oldukça güçlendirdi. Özellikle bugün (10 Nisan) beklenen yağışların havzalara düşmesiyle birlikte bu oranın önümüzdeki günlerde %70'in üzerine tırmanması bekleniyor.

  Tasarruf Notu

İSKİ yetkilileri, doluluk oranları yükselse de suyun tasarruflu kullanımının sürdürülebilir bir gelecek için şart olduğunu hatırlatıyor. %69,85'lik oran bizi rahatlatsa da, suyun her damlası hala kıymetli.
