Dijital Banka Revolut Türkiye’ye geliyor olabilir: Uygulama sessizce yayına girdi

Londra merkezli dijital banka Revolut’un mobil uygulaması Türkiye’de Google Play ve App Store’da yayınlandı. Uygulamayı indiren kullanıcılar henüz hesap açamıyor ya da hizmet kullanamıyor. Sistem sadece bekleme listesine kayıt almaya izin veriyor.

Bu durum, şirketin Türkiye pazarına girmek için hazırlık yaptığını gösteren yeni bir işaret olarak görülüyor.

Türkiye planları daha önce gündeme gelmişti

Ocak ayında Bloomberg’de yayımlanan bir haberde Revolut’un Türkiye’ye giriş hazırlığı yaptığı yazılmıştı. Haberde şirketin Türkiye’de faaliyet göstermek için dijital banka FUPS’ı satın alma seçeneğini değerlendirdiği de yer almıştı.

FUPS, 2024’ün son çeyreğinde BDDK’dan dijital bankacılık izni aldı. Bu izin sayesinde FUPS Bank, mevduat kabul eden ve temel bankacılık hizmetleri sunan bir dijital banka olarak çalışmaya başladı.

Revolut’un Türkiye’de hizmet verebilmesi için benzer bir lisansa sahip olması gerekiyor.

Satın alma seçeneği masada

Bloomberg’e göre Revolut, sıfırdan lisans süreciyle uğraşmak yerine bir bankayı satın almayı daha mantıklı görüyor. Ancak böyle bir satın alma için de BDDK’nın onayı şart.

Öte yandan uluslararası basında daha önce çıkan haberler, şirketin Türkiye’de bir ekip kurduğunu da öne sürmüştü.

Revolut nedir?

Revolut, 2015 yılında Londra’da Nik Storonsky ve Vlad Yatsenko tarafından kuruldu. Şirket bugün 70 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor.

Revolut’un fiziksel şubeleri yok. Tüm işlemler mobil uygulama üzerinden yapılıyor. Platform kullanıcılarına şu hizmetleri sunuyor:

Çoklu para birimi hesapları

Uluslararası para transferleri

Banka ve ön ödemeli kartlar

Bütçe ve tasarruf araçları

Kripto varlık işlemleri

Hisse senedi ve ETF yatırımları

Şirket, Avrupa’daki en büyük fintech girişimlerinden biri olarak görülüyor. Geçen kasım ayında tamamlanan yatırım turunda değeri 75 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Küresel büyüme planı

Revolut bugün 40’tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri şirketin en güçlü pazarları arasında yer alıyor. ABD, Japonya ve Avustralya’da ise daha sınırlı bankacılık hizmetleri sunuyor.

Şirket son dönemde İskandinav ülkeleri, Latin Amerika ve Orta Doğu gibi yeni pazarlara açılma planını da sık sık dile getiriyor.

Türkiye’de uygulamanın yayınlanması, bu genişleme planının yeni adımı olabilir. Şimdilik kullanıcıların yapabildiği tek şey ise bekleme listesine yazılmak.