Vapur seferleri iptal mi? 10 Nisan iptal edilen vapur seferi var mı?

Paylaşılan son bilgilere göre, İstanbul genelinde etkili olan yağışa rağmen Şehir Hatları bünyesinde şu an için iptal edilen bir sefer bulunmuyor. Gemiler tarifelerine uygun olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Ancak yağışın beraberinde getirebileceği görüş mesafesi düşüklüğü veya rüzgar şiddetinin artması durumunda, özellikle Boğaz hattı ve Adalar seferlerinde anlık gecikmeler yaşanabileceği unutulmamalıdır.