Vapur seferleri iptal mi? 10 Nisan iptal edilen vapur seferi var mı?

İstanbul’da hafta sonuna girerken etkisini artıran yağışlı hava dalgası, ulaşım planlarını da doğrudan etkiliyor. 10 Nisan 2026 itibarıyla AKOM'un "tedbirli olun" uyarıları sonrası gözler vapur seferlerine çevrilmiş durumda.
Paylaşılan son bilgilere göre, İstanbul genelinde etkili olan yağışa rağmen Şehir Hatları bünyesinde şu an için iptal edilen bir sefer bulunmuyor. Gemiler tarifelerine uygun olarak hizmet vermeye devam ediyor.
Ancak yağışın beraberinde getirebileceği görüş mesafesi düşüklüğü veya rüzgar şiddetinin artması durumunda, özellikle Boğaz hattı ve Adalar seferlerinde anlık gecikmeler yaşanabileceği unutulmamalıdır.
İDO ve Diğer Deniz Ulaşımı Detayları
Şehir içi hatlarda durum stabil olsa da, hava muhalefeti nedeniyle dış hatlarda (Deniz Otobüsleri) dikkatli olunmasında fayda var:
İDO Hızlı Feribot ve Deniz Otobüsü: Marmara Denizi’ndeki dalga boyu ve rüzgarın yönüne göre Bursa, Bandırma ve Yalova hatlarında seçili sefer iptalleri gündeme gelebilir. Seyahate çıkmadan önce İDO’nun web sitesindeki "İptal Seferler" sekmesini kontrol etmeniz önerilir.
Marmaray Alternatifi: Deniz yolu ulaşımında yaşanabilecek olası bir aksamaya karşı, Avrupa ve Anadolu yakası geçişleri için Marmaray en güvenilir ve hava koşullarından etkilenmeyen alternatif olarak öne çıkıyor.
Hafta Sonu Hava Tahmini
Meteorolojik verilere göre yağışlı hava dalgası sadece bugünle sınırlı kalmayacak:
Cumartesi: Yağışın şiddetini artırması ve sıcaklığın birkaç derece daha düşmesi bekleniyor.
Pazar: Sağanak geçişleri aralıklarla devam edecek; rüzgarın kuzeyli yönlerden sert esmesi deniz ulaşımında risk oluşturabilir.