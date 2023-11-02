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  • İstanbul'da ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

İstanbul'da ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

İstanbul'da, ekimde fiyatı önceki aya göre en çok artan ürün yüzde 83,90 ile pardösü olurken, düşüşte yüzde 27,96 ile taze fasulye başı çekti.

02 Kasım 2023 | 10:38
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İstanbul'da ekimde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla ekimde önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 147’sinin perakende fiyatı artarken, 17 ürünün fiyatı düştü, 78 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ekim ayında, giyim harcamaları grubu erkek giyim harcamaları alt grubunda yer alan pardösü yüzde 83,90 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları ise kadın giyim harcamaları alt grubundan yüzde 75,89 ile kazak, yüzde 67,10 ile pardösü, yüzde 64,69 ile manto, erkek giyim harcamaları alt grubundan yüzde 60,91 ile palto, yüzde 46,66 ile ceket ve kadın giyimi harcamaları alt grubundan yüzde 40,17 ile ayakkabı oldu.

Fiyatı en fazla düşen ürünler

Ekimde, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan taze fasulye, yüzde 27,96'lık gerilemeyle fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Taze fasulyeyi, yüzde 19,03 ile şehirler arası otobüs bileti, yüzde 14,29 ile Ispanak, yüzde 7,97 ile limon, yüzde 6,82 ile lahana, yüzde 6,37 ile kıvırcık salata ile yüzde 6,32 ile maç giriş bileti takip etti.

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