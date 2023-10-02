ARA
Bist 100
8476,52
1,7%
Bist 100
Dolar/TL
27,4523
0,1594%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9169
-0,2675%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0533
-0,375%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1619,88
-0,57%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İstanbul'da eylül ayının zam şampiyonu belli oldu

İTO'ya göre, İstanbul'un eylül ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 73,18, aylık bazda yüzde 5,46 arttı. İstanbul'da eylülde fiyatı önceki aya göre en çok artan ürün yüzde 98,94 ile defter olurken, düşüşte başı yüzde 16,46 ile erik çekti.

02 Ekim 2023 | 09:59
0
İstanbul'da eylül ayının zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla eylülde önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 166'sının perakende fiyatı artarken, 15 ürünün fiyatı düştü, 61 üründe ise değişim gözlenmedi.

Eylülde önceki aya göre "Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları Grubu"nda yer alan defter yüzde 98,94 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Defteri yüzde 94,72 ile okul çantası, yüzde 83,94 ile mahkeme ve avukatlık ücreti, yüzde 79,38 ile okul kıyafetleri, yüzde 67,46 ile kurs ve özel ders ücretleri, yüzde 55,60 ile eşofman, yüzde 48,70 ile çocuk ayakkabısı izledi.

Fiyatı en fazla düşen ürünler

Eylülde önceki aya göre fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 16,46 ile "Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler Alt Grubu"nda yer alan erik oldu.

Eriği 14,63 ile sivri biber, yüzde 8,36 ile taze fasulye, yüzde 7,08 ile soğan, yüzde 6,98 ile yaş üzüm, yüzde 5 ile havlu, yüzde 4,76 ile elbise takip etti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1619,88 -0,57%
  • ALTIN ONS 1835,46 -0,72%
  • BIST 100 8476,52 1,7%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,4523 0,1594%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9169 -0,2675%
  • EURO/USD 1,0533 -0,375%
  • INGILIZ STERLINI 1,21636 -0,2906%
  • JAPON YENI 149,772 0,142%
  • KANADA DOLARI 1,36156 0,28061%
  • RUS RUBLESI 99,1725 1,1964%
Günün En Çok Okunanları
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
18 kurumdan 50 hisse önerisi
18 kurumdan 50 hisse önerisi
100 uçak eşiğini aşıyor: Pegasus, 100. uçağı "Cumhuriyet"i teslim aldı
100 uçak eşiğini aşıyor: Pegasus, 100. uçağı "Cumhuriyet"i teslim aldı
Düzce’ye madeni yağ fabrikası kuracak
Düzce’ye madeni yağ fabrikası kuracak
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel'den piyasa, kampanya ve 2023 yorumları
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel'den piyasa, kampanya ve 2023 yorumları
İkonik karavan markasını Türkiye’ye getirdi
İkonik karavan markasını Türkiye’ye getirdi
Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama
Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama
Fast food’da ‘gel-al’ dönemi
GERİ
İLERİ
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
18 kurumdan 50 hisse önerisi
100 uçak eşiğini aşıyor: Pegasus, 100. uçağı "Cumhuriyet"i teslim aldı
Düzce’ye madeni yağ fabrikası kuracak
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel'den piyasa, kampanya ve 2023 yorumları
18 kurumdan 50 hisse önerisi
100 uçak eşiğini aşıyor: Pegasus, 100. uçağı "Cumhuriyet"i teslim aldı
Düzce’ye madeni yağ fabrikası kuracak
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel'den piyasa, kampanya ve 2023 yorumları
İkonik karavan markasını Türkiye’ye getirdi
100 uçak eşiğini aşıyor: Pegasus, 100. uçağı "Cumhuriyet"i teslim aldı
Düzce’ye madeni yağ fabrikası kuracak
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel'den piyasa, kampanya ve 2023 yorumları
İkonik karavan markasını Türkiye’ye getirdi
Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL