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  • İstanbul'da susuzluk alarmı var mı? İBB Başkanı İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul'da susuzluk alarmı var mı? İBB Başkanı İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı, son 9 yılın en düşük seviyesine indi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Susuzluk alarmıyla ilgili bir sorun henüz İstanbul'un gündeminde yok. Ama gerçekten son 25 yılın en kurak dönemini yaşıyor tüm Türkiye. Belli tedbirlerimiz var. Bununla ilgili açıklamamız olacak." dedi.

09 Mart 2023 | 12:01
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İstanbul'da susuzluk alarmı var mı? İBB Başkanı İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 9 yılın 9 mart tarihli ölçümleri baz alındığında en düşük seviyesinde kaydedilerek yüzde 35,42 oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajların su seviyesi, yüzde 35,42 olarak ölçüldü. Böylece bu oran, son 9 yılda kaydedilen en düşük 9 mart tarihli ölçüm olarak kayda geçti.

Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 10,74, Büyükçekmece'de yüzde 30,94, Darlık'ta yüzde 40,77, Elmalı'da yüzde 34,57, Istrancalar'da yüzde 24,89, Kazandere'de yüzde 6,77, Ömerli'de yüzde 52,27, Pabuçdere'de yüzde 6,69, Sazlıdere'de yüzde 33,26, Terkos'ta ise yüzde 31,83 olarak kaydedildi.

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 109,29 kilogram olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 307,73 milyon metreküp seviyesinde kayda geçti.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 850 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 142,81 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şehre verilen su miktarı ise 193,86 milyon metreküp olarak belirlendi.

İBB Başkanı İmamoğlu: Susuzluk alarmı henüz İstanbul'un gündeminde yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin konuya ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi: 

"İSKİ ile ilgili toplantıdan geliyorum. Susuzluk alarmıyla ilgili bir sorun henüz İstanbul'un gündeminde yok. Ama gerçekten son 25 yılın en kurak dönemini yaşıyor tüm Türkiye. Hariyaya baktığımızda kuraklık tüm coğrafyanın sorunu. İSKİ'de bu sabah bunun toplantısını yaptık. Belli tedbirlerimiz var. Bununla ilgili açıklamamız olacak. 

6 yıldır açılışı yapılacak olan Melen başta olmak üzere kuraklıkla ilgili stratejimizin açıklamalarını önümüzdeki günlerde payaaşacağız."

 

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