ARA
Bist 100
7446,72
-0,31%
Bist 100
Dolar/TL
27,0218
0,1063%
Dolar/TL
Euro/TL
29,6001
-0,3101%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0943
-0,548%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1677,03
-0,21%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • İstanbul'da taksicilerden taksimetre ücretine yüzde 100 zam talebi

İstanbul'da taksicilerden taksimetre ücretine yüzde 100 zam talebi

İstanbul'da bir grup taksici konvoy oluşturarak taksimetre ücretlerine yüzde 100 zam yapılmasını talep etti.

08 Ağustos 2023 | 09:21
0
İstanbul'da taksicilerden taksimetre ücretine yüzde 100 zam talebi

Avrupa yakasında Fatih'teki Vatan Caddesi'nde, Anadolu yakasında Göztepe Köprüsü'nde toplanarak konvoy halinde Yenikapı Sahili'ne hareket eden çok sayıda taksici taksimetre ücretlerine zam talebinde bulundu.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda toplanan taksiciler adına basın açıklaması yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, Türkiye'nin en pahalı şehri İstanbul’da Türkiye'nin en ucuz taksimetresiyle hizmet verdiklerini söyledi.

Maliyetlerin arttığını, bu nedenle taksimetreye adil bir zam verilmesini talep ettiklerini dile getiren Duman şöyle konuştu:

"İstanbul taksicileri olarak Ocak 2023’ten beri zam almadan kilometre ücreti olarak 8,5 liraya yolcu taşıyoruz. Bu rakam Antalya'da kilometrede 18 lira, İzmir'de 22 lira, Çanakkale ve Ankara'da 15 lira, Mersin'de de 20 liradır. Görüldüğü gibi ülkemizde İstanbul’dan daha ucuz taksicilik yapan başka bir il yoktur. Zaten yıllardır UKOME tarafından enflasyonun altında zam verilerek taksimetrenin erimesine sebep olundu. Son dönemde maliyetlerimizin 3 katına çıktığı ortadayken UKOME üyelerinin taksiciyi mağdur etme eğilimi devam ediyor. Esnaf olarak sebebini de anlamış değiliz. Taksi esnafı tüm maliyetlerini serbest piyasa ekonomisinden yapar, ancak alacağı zam UKOME üyelerinin vicdanına kalmaktadır."

Esnafın araçları yenileyemediğini, yedek parça, yakıt, tamir-bakım ve sigorta gibi temel maliyetlerin altından kalkamaz hale geldiğini söyleyen Hüseyin Duman, "Son yakıt zamlarıyla beraber de taksiciler olarak artık çalışarak batıyoruz. Bizler hakkımız olan yüzde 100 zammı, esnaf olarak ayakta kalabilmek, İstanbul halkına layıkıyla hizmet vermeyi sürdürebilmek adına elzem olarak görüyoruz." dedi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1677,03 -0,21%
  • ALTIN ONS 1930,37 -0,32%
  • BIST 100 7446,72 -0,31%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0218 0,1063%
  • EURO/TURK LIRASI 29,6001 -0,3101%
  • EURO/USD 1,0943 -0,548%
  • INGILIZ STERLINI 1,27108 -0,57609%
  • JAPON YENI 142,968 0,345%
  • KANADA DOLARI 1,34702 0,75095%
  • RUS RUBLESI 96,2375 0,6405%
Günün En Çok Okunanları
Dünyanın gözü bu ülkede: Darbeyle gündeme gelen Nijer'de ne üretiliyor?
Derince'deki patlamanın nedeni ne? İlk değerlendirme
Derince'deki patlamanın nedeni ne? İlk değerlendirme
Konutta kredi muslukları açılsın talebi: 'Fiyatlar dar ve orta kesim için ulaşılmaz bir hale geldi'
Konutta kredi muslukları açılsın talebi: 'Fiyatlar dar ve orta kesim için ulaşılmaz bir hale geldi'
Temmuz ayının en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu
Temmuz ayının en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu
Altın ithalatına kota geliyor
Altın ithalatına kota geliyor
İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
Savunma sanayisinde dünyada ilk 100'e giren Türk şirketi sayısı 4'e yükseldi
Savunma sanayisinde dünyada ilk 100'e giren Türk şirketi sayısı 4'e yükseldi
Biontech'te büyük kar dönemleri geride kaldı: Dikkat çeken rakamlar...
GERİ
İLERİ
Dünyanın gözü bu ülkede: Darbeyle gündeme gelen Nijer'de ne üretiliyor?
Derince'deki patlamanın nedeni ne? İlk değerlendirme
Konutta kredi muslukları açılsın talebi: 'Fiyatlar dar ve orta kesim için ulaşılmaz bir hale geldi'
Temmuz ayının en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu
Altın ithalatına kota geliyor
Derince'deki patlamanın nedeni ne? İlk değerlendirme
Konutta kredi muslukları açılsın talebi: 'Fiyatlar dar ve orta kesim için ulaşılmaz bir hale geldi'
Temmuz ayının en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu
Altın ithalatına kota geliyor
İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
Konutta kredi muslukları açılsın talebi: 'Fiyatlar dar ve orta kesim için ulaşılmaz bir hale geldi'
Temmuz ayının en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu
Altın ithalatına kota geliyor
İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
Savunma sanayisinde dünyada ilk 100'e giren Türk şirketi sayısı 4'e yükseldi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL