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İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı açıldı

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı, bugün törenle hizmete girdi.

17 Nisan 2023 | 15:58
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İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı açıldı

İstanbul Finans Merkezi'nde ilk kurdele bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle kesildi. Yapılan açıklamaya göre merkez, tek seferde inşa edilmiş, dünyanın en büyük ve en gelişmiş alt yapı imkanlarına sahip finans merkezi özelliğini taşıyacak.

AA'nın derlemesine göre İstanbul Finans Merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak.

Projede bankalar etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi'nde yer alması bekleniyor.

Projenin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın ilgili birimleri faaliyete geçecek.

Projede ofisler ve alışveriş merkezi kapasitesinin çok daha üzerinde talep topladı

Merkezde son teknoloji ile donatılmış 21 ofis binası bulunuyor. Ofisler ve alışveriş merkezi açılışın çok öncesinden kapasitesinin çok daha üzerinde talep topladı. A sınıfı binalarda tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayan proje, dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeli ile tasarlandı. Projede tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleri ile donatıldı.

Merkezdeki ofis çalışanlarıyla birlikte her gün 100 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen alışveriş merkezinde yerli ve yabancı dünyaca ünlü restoran ve perakende markalarının mağazaları yer alacak. Açık havada, toplam 3,3 kilometre uzunluğundaki cadde, sokak ve meydanlara yayılmış şekilde iki katta alışveriş imkanı sağlayacak. AVM içerisinde, gün boyu gastronomi, giyim, teknoloji, sanat, eğlence ve diğer perakende kategorileriyle geniş hizmet ve marka yelpazesi sunulacak.

5 yıldızlı otel hizmet verecek

İstanbul Finans Merkezi bünyesinde yer alan 5 yıldızlı otel, uzun dönemli konaklamaya uygun yapıda ve ziyaretçilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. 325 oda sayısı ve 80'e yakın uzun süreli konaklamaya uygun oda tipi ile hizmet verecek.

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