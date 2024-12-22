İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı: Sağlık durumu iyi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmek üzere olan "goril yavrusu" yakaladı. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, canlıların ve doğal hayatın korunması amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı. Ekiplerce yapılan incelemede, kafes tipindeki kutuda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 listesi kapsamındaki nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" olduğu belirlendi. Goril yavrusu, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi.

'UFAKLIĞIN DURUMU ŞU AN İYİ'

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ufaklığın durumu şu an iyi...📍İstanbul Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan ülkemizden transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusuna el konulmuştur. Milli Parklar personelimiz tarafından rehabilitasyon ve bakımları yapılan yavrunun sağlık durumu iyiye gitmekle birlikte gözlem altında tutulmaya devam edilecek" denildi.



