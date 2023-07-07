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İstanbul dahil 11 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel şiddetli yağış beklendiğini bildirdi. Yer yer kuvvetli yağışın beklendiği İstanbul'da, gök gürültülü sağanağın yarın gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor.

07 Temmuz 2023 | 12:25
Son Güncellenme: 07 Temmuz 2023 | 13:25
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İstanbul dahil 11 il için sağanak uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Bursa, Yalova ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli, Kocaeli'de çok kuvvetli, Sakarya'da şiddetli, Sakarya'nın doğu ilçelerinde ise aşırı ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, İstanbul ve Yalova'da pazar günü sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde ise pazar günü akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un gece saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine gireceğini söyledi.

Kuzeyden gelecek yağışın güneydeki sıcak havanın etkisiyle kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağını dile getiren Macit, şöyle devam etti:

"Kentte cumartesi gün boyu aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Pazar günü sabah saatlerinden sonra yağışın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Yağışlar cumartesi günü yerel olarak etkili olabilir. Özellikle Anadolu Yakası'nda yağışın etkili olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 27-28 derece civarında olacak. Pazar günü sıcaklık tekrar yükselecek. Gelecek hafta boyunca da yağış beklenmiyor. Vatandaşlarımız ani yağışlara dikkat etsinler."

Ayrıca bu gece saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce ve Bartın'da yerel olarak şiddetli ve aşırı, yarın sabah saatlerinden itibaren Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, yarın gece saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli, aşırı ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı öngörülüyor.

Yağışların, pazar günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı değerlendiriliyor.

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