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İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul’da şubat ayında perakende fiyatlar yüzde 3,83, toptan fiyatlar yüzde 2,38 arttı. Perakende fiyatlarda yıllık bazda artış yüzde 78,62 oldu.

01 Mart 2023 | 13:41
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İstanbul'un şubat ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,83, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de yüzde 2,38 yükseldi.

Ocak 2023'e göre geçen ay yaşanan fiyat değişimlerini gösteren "bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı" İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 78,62, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 78,69 olarak gerçekleşti.

Şubatta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 8,01, gıda harcamalarında yüzde 5,37, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,61, ev eşyası harcamalarında yüzde 4,53, konut harcamalarında yüzde 0,92, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,82, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,45 ve giyim harcamalarında yüzde 0,09 artış kaydedildi.

Şubat 2023'te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,63, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,45, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,20, mensucat grubunda yüzde 0,98, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,53 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,51, madenler grubunda yüzde 2,25 düşüş oldu.

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