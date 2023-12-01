İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında devam eden kuvvetli rüzgarın etkisini arttırarak yarın Çanakkale, Edirne'nin güneyi ve İstanbul'un kuzey ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 kilometre/saat), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde kuvvetli fırtına (50-70, hamlesi 90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul'un kuzey ilçelerinde rüzgarın yarın güney ve güneybatıdan kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın arabalı vapur seferi yapılamayacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.