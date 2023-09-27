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İstanbul ve 4 il için sağanak uyarısı geldi!

Trakya ile İstanbul'un batı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

27 Eylül 2023 | 15:07
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İstanbul ve 4 il için sağanak uyarısı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde yarın görülecek gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve boğaz çevresinde, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinden Anadolu Yakası'ndan itibaren başta olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlarının yaşanacağını belirtildi.

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