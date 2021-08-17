İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ), Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli içmesuyu hattı üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece’de yarın bazı mahallelere 11 saat su verilemeyecek.

İSKİ’den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli 2.200 mm çapındaki içmesuyu hattı üzerinde tadilat ve yenileme çalışmaları yapılacağından; 18 Ağustos 2021 Çarşamba 22:00 ile 19 Ağustos 2021 Perşembe 09:00 saatleri arasında 11 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler:

Arnavutköy İlçesi:

Yeşil Bayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy Mahalleleri.

Çatalca İlçesi:

Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali Mahalleleri.

Esenyurt İlçesi:

Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent Mahalleleri.

Eyüpsultan İlçesi:

İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı Mahalleleri.

Başakşehir İlçesi:

Bahçeşehir 1. Kısım, Bahçeşehir 2. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B., Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri.

Avcılar İlçesi:

Cihangir, Merkez, Firüzköy, Tahtakale ve Yeşilkent Mahalleleri ile E-5 üstü, Bizimevler ve Ispartakule.

Küçükçekmece İlçesi

Yarımburgaz Mahallesi.