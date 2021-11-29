İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır, 19 kişi yaralandı. Tam fırtının etkisini sürdürdüğü kentte bazı tekneler hasar gördü, ağaçlar söküldü, çatılar uçtu. İstanbul Boğazı da gemi geçişlerine kapatıldı.

Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu tam fırtına, İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı.

AA muhabirinin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Beylikdüzü oldu. Beylikdüzü radar sahasında rüzgarın hızı saatte 129 kilometreye kadar çıktı.

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde yarın akşam saatlerine kadar etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

İstanbul Valiliği: 4 kişi hayatını kaybetti

Esenyurt Bağlarçeşme Caddesi ile 1105. Sokak’ın kesişiminde bulunan bir binanın çatısı, kentte etkisini artıran tam fırtına nedeniyle koparak uçtu. Bu sırada yolda yürüyen Elif Şanver ve çocuğu kopan çatının altında kaldı. Elif Şanver’in olay yerinde yaşamını yitirdiği olayda çocuğu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

“İstanbul’da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1’i yabancı uyruklu, 3’ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış, 3’ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.”

Sultangazi’de rüzgarın etkisiyle inşaat halindeki bir binadan beton parçaları yoldan geçen bir vatandaşın üzerine düştü. Yaralanan vatandaş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ağaçlar yerinden söküldü çatılar uçtu, tekneler hasar gördü

Pendik Amatör Balıkçılar Derneği ve Maltepe Park iskelesinde bağlı teknelerden bazıları zarar gördü. Halkalı’daki metro çalışmalarında kullanılan vinç devrilirken, Bağcılar’da inşaatta kullanılan vincin rüzgarın etkisiyle sallanmaya başladığı görüldü.

Çatalca Serbest Bölge girişinde bulunan saat kulesi ise fırtına nedeniyle devrildi. Kulenin devrilme anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Üsküdar, Beylikdüzü, Avcılar, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Çatalca ve Sultangazi’de rüzgar bazı ağaçları yerinden söktü. Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede çatılardan kopan parçalar ve savrulan reklam panolarının düşmesi sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Haraççı Araç Muayene İstasyonu ve Beylikdüzü Bakırcılar Sanayi Sitesi’nin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Bazı metrobüs duraklarında ise rüzgar nedeniyle hasar oluştu.

Sitelerin bahçelerindeki spor aletleri rüzgardan zarar görmemeleri için bağlanarak sabitlendi.

Çamlıca Tepesi’nde Türk bayrağı koptu

Çamlıca Tepesi’ndeki Türk bayrağı da etkili olan fırtına nedeniyle bağlı olduğu direkten koparak uçtu. Polis ekipleri bayrağı muhafaza altına aldı.

D-100 karayolu Yenisahra mevkisinde üst geçitten yola sarkan branda sürücülere zor anlar yaşattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri brandayı kaldırarak trafik akışını normale döndürdü.

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar Yolu Caddesi’nde bir kamyonet, Çatalca-Büyükçekmece istikametinde ise 2 kamyon, seyir halindeyken rüzgarın etkisiyle devrildi.

Kuru yük gemisi iskeleye çarptı

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferleri hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldı. T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı seferlerinin de katener (enerji) teline dış alandan gelen bir cisim kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle Topkapı-50. Yıl Baştabya istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri, Pendik, Yenikapı, Kabataş, Kadıköy’den Yalova, Bursa, Bandırma’ya gerçekleştirilen hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferlerinden bazılarını iptal ettiğini duyurdu.

Ambarlı Limanı’nda ise fırtına nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi iskeleye çarptı. İstanbul Şehir Hatları, Kabataş-Adalar, Beşiktaş-Kadıköy, İstinye-Çubuklu Arabalı, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Rumelikavağı-Eminönü, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer arasında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bilgisini paylaştı.

İstanbul Boğazı da ağır hava şartları nedeniyle saat 14.30 itibarıyla çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

THY’nin 6 uçağı İstanbul’dan başka havalimanlarına yönlendirildi

İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle iniş yapamayan Türk Hava Yollarının (THY) 6 uçağı başka havalimanlarına yönlendirildi.

Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan ve pisti pas geçerek havada tur atmak zorunda kalan THY’nin 6 uçağı, başka havalimanlarına (Divert) gönderildi.

THY’nin Newyork, Varşova, Budapeşte, Malta ve İzmir’den İstanbul Havalimanı’na seferini yapan uçakları, Ankara Esenboğa Havalimanı’na yönlendirilirken, Amasya-İstanbul seferini yapan uçak ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İstanbul’da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır. Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı’nda operasyonlar yeniden başladı

İstanbul Havalimanı İşletmecisinden (İGA) yapılan açıklamaya göre, şiddeti saatte 90 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle uçaklar İstanbul Havalimanı’na inememişti.

İstanbul Havalimanı’nda kısa süre önce duran operasyonlara yeniden başlandığı duyuruldu.

Atatürk Havalimanı’nda ise lodos nedeniyle operasyonların durdurulduğu öğrenildi.

Bağcılar’da bir kafenin tentesi devrildi, 3 kişi yaralandı

Bağcılar’da bir kafenin tentesinin şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Göztepe mahallesindeki bir kafenin tentesi, etkili olan rüzgar nedeniyle devrildi. Olayda yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tentenin devrildiği alanda yer alan bir oto galeri firmasındaki araçlar da zarar gördü.

Oto galeri işletmecisi Zakir Yeşiltepe, kazadan son anda kurtulduklarını belirterek, “O sırada arabanın başındaydım, arabaları kurtarmaya çalıştık ama tente birden uçtu. Kendi canımızı son anda kurtardık. Bizim galerideki 5 aracımız hasar gördü. İtfaiyenin gelip tenteyi kaldırmasını bekliyoruz.” dedi.

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Unkapanı alt geçidinde sağanak nedeniyle rögarlar tıkandı

Unkapanı alt geçidinde rögarların tıkanması sonucu, güzergah boyunca su birikintisi oluştu.

Su birikintisi nedeniyle Eminönü’nden Balat yönüne araç trafiği geçici olarak durduruldu. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları boşaltmak için çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde su birikintilerinin azalmasının ardından, trafik tek şerit olarak yeniden açıldı. Ekiplerin, bu hattaki çalışmaları devam ediyor.