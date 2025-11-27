İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı olacak

İstanbul Valiliği, Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo’nun Türkiye'yi ziyareti nedeniyle İstanbul’da bazı yolların kapanacağını duyurdu. Papa 14. Leo'nun ziyareti 27-28-29-30 Kasım tarihlerini kapsayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle sıralandı:

Bugün (27 Kasım) tarihinde kapalı olacak yollar

ATATÜRK HAVALİMANI- VATİKAN İSTANBUL

TEMSİLCİLİĞİ KONUTU

(17:00 – PROGRAM BİTİMİNE KADAR)

1. Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı İstikameti

2. Yeni Havalanı Caddesi Havuzlu Kavşak İstikameti

3. Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci İstikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak Arası)

4. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti

5. Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti (Taşhanlar Yenikapı Arası)

6. Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Yenikapı Arası)

7. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti

8. Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti

9. Refik Saydam Caddesinden Tarlabaşı Bulvarı İstikametine kapatılacaktır

10. Tarlabaşı Bulvarından Cumhuriyet Caddesi İstikametine kapatılacaktır

11. Cumhuriyet Caddesi İki Taraflı Taşıt Trafiğine kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR

1. D100 Kuzey

2. D100 Güney

3. Eski Havaalanı Caddesi Florya İstikameti

4. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti

5. Aksu Caddesi

6. 10.Yıl Caddesi

7. Abdülezel Paşa Caddesi

8. Ragıp Gümüşpala Caddesi

9. Macar Kardeşler Caddesi

10. Tersane Caddesi

11. Evliya Çelebi Caddesi

12. Kemeraltı Caddesi

13. Yedikuyular

14. Asker Ocağı Caddesi

15. Vali Konağı Caddesi

16. Halaskargazi Caddesi

Yarın (28 Kasım 2025) tarihinde kapalı olacak yollar

SAİNT ESPRİT KİLİSESİ-BOMONTİ FRANSIZ FAKİRHANESİ

(09:30- PROGRAM BİTİMİNE KADAR)

1. Cumhuriyet Caddesi İki Taraflı Taşıt Trafiğine kapatılacaktır.

2. Halaskargazi Caddesi

3. Abide-İ Hürriyet Caddesi Halaskargazi İstikametine kapatılacaktır

4. Darülaceze Caddesi Kesişiminden İtibaren Abide-İ Hürriyet Caddesi kapatılacaktır

5. Silahşör Caddesi

6. Ortakır Sokak Taşıt Trafiğine kapatılacak.

ALTERNATİF YOLLAR

1. Vali Konağı Caddesi

2. Yedikuyular Caddesi

3. Asker Ocağı Caddesi

4. Büyükdere Caddesi

5. 19 Mayıs Caddesi

6. Merkez Caddesi

PAPA 14. LEO’NUN FRANSIZ FAKİRHANESİ ZİYARETİ

KAPANACAK YOLLAR

(Saat 07:00 –Program Bitimine Kadar)

1. Ortakır Sokak

2. Düzoğlu Sokak

ALTERNATİF YOLLAR

1. Silahşör Caddesi

2. Nehir Sokak

3. Semt Pazarı Sokak

4. İncirlidede Caddsi

5. Gökkuşağı Sokak

6. Yeniyol Sokak

BOMONTİ Fransız Fakirhanesi-Vatikan İstanbul Temsilciliği

KAPANACAK YOLLAR

(09:00-PROGRAM BİTİMİNE KADAR)

1. Cumhuriyet Caddesi

2. Silahşör Caddesi

3. Abide- i Hürriyet Caddesi

4. Ortakır Sokak

5. İzzet Paşa Sokak

6. Halaskargazi Caddesi

7. Papa Roncalli Sokak

8. Babil Sokak

ALTERNATİF YOLLAR

1. Valikonağı Caddesi

2. İstiklal Sokak

3. Merkez Caddesi

4. Büyükdere Caddesi

5. Akar Caddesi

VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ – AHL DKE

KAPANACAK YOLLAR

(12:00 – PROGRAM BİTİMİNE KADAR)

1. Refik Saydam Caddesi

2. Tarlabaşı Bulvarı

3. Cumhuriyet Caddesi

4. Atatürk Bulvarı Aksaray İstikameti

5. Gazi Mustafa Kemal Caddesi Sahil İstikameti

6. Avrasya Transityol Bakırköy İstikameti

7. Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Taşhanlar Arası)

8. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti (Taşhanlar Havuzlu Kavşak Arası)

9. Yenihavaalanı Caddesi Atatürk Havalimanı İstikameti

ALTERNATİF YOLLAR

1. Tersane Caddesi

2. Evliya Çelebi Caddesi

3. Kemeraltı Caddesi

4. Yedikuyular Caddesi

5. Asker Ocağı Caddesi

6. Vali Konağı Caddesi

7. Halaskargazi Caddesi

8. Abdülezel Paşa Caddesi

9. Ragıp Gümüşpala Caddesi

10. Macar Kardeşler Caddesi

11. Sahil Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti

12. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti

13. Aksu Caddesi

14. 10.Yıl Caddesi

ATATÜRK HAVALİMANI- VATİKAN İSTANBUL

TEMSİLCİLİĞİ KONUTU

KAPANACAK YOLLAR

(14.30- PROGRAM BİTİMİ)

1. Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı İstikameti

2. Yeni Havalanı Caddesi Havuzlu Kavşak İstikameti

3. Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci İstikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak Arası)

4. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti

5. Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti (Taşhanlar Yenikapı Arası)

6. Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Yenikapı Arası)

7. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti

8. Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti

9. Refik Saydam Caddesinden Tarlabaşı Bulvarı İstikametine Kapatılacaktır

10. Tarlabaşı Bulvarından Cumhuriyet Caddesi İstikametine Kapatılacaktır

11. Cumhuriyet Caddesi İki Taraflı Taşıt Trafiğine Kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR

1. D100 Kuzey

2. D100 Güney

3. Eski Havaalanı Caddesi Florya İstikameti

4. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti

5. Aksu Caddesi

6. 10.Yıl Caddesi

7. Abdülezel Paşa Caddesi

8. Ragıp Gümüşpala Caddesi

9. Macar Kardeşler Caddesi

10. Tersane Caddesi

11. Evliya Çelebi Caddesi

12. Kemeraltı Caddesi

13. Yedikuyular

14. Asker Ocağı Caddesi

15. Vali Konağı Caddesi

16. Halaskargazi Caddesi

29 Kasım 2025 tarihinde kapanacak yollar

VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU-SULTANAHMET CAMİİ C KAPI

(07:00-Program Bitimine Kadar)

1. Cumhuriyet Caddesi

2. Tarlabaşı Bulvarı

3. Refik Saydam Caddesi

4. Tersane Caddesi

5. Kemeraltı Caddesi

6. Galata Köprü Sirkeci İstikameti

7. Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti

8. Ankara Caddesi Sirkeci İstikameti (Ebu Suud Caddesi Sirkeci Meydan Arası)

9. Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti

10. Sahil Kennedy Caddesi Florya İstikameti

ALTERNATİF YOLLAR

Ragıp Gümüş Pala Caddesi

SULTANAHMET CAMİİ TEDBİRLERİ

KAPANACAK YOLLAR

(06:00-Program Bitimine Kadar)

1. Fatih İlçesi Küçükayasofya Caddesi

2. Fatih İlçesi Torun Sokak

3. Fatih İlçesi Dalbastı Sokak

4. Fatih İlçesi Utangaç Sokak

5. Fatih İlçesi Üçler Sokak

6. Fatih İlçesi Nakilbent Sokak

7. Fatih İlçesi Tavukhane Sokak

8. Fatih İlçesi Aksakal Sokak

9. Fatih İlçesi Atmeydanı Caddesi

ALTERNATİF YOLLAR

1. Fatih İlçesi Kadırga Limanı Caddesi

2. Fatih İlçesi Piyerloti Caddesi

3. Fatih İlçesi Türkeli Caddesi

4. Fatih İlçesi Su Terazisi Sokak

SULTANAHMET CAMİİ- MOR EFREM SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ

KAPANACAK YOLLAR

(07:45-Program Bitimine Kadar)

1. Sahil Rauf Orbay Caddesi (Taşhanlar ile Havuzlu Kavşak Arası)

2. Yeşilyurt İstasyon Caddesi

3. Demiryolu Caddesi

ALTERNATİF YOLLAR

1. Ragıp Gümüşpala Caddesi

2. Yıl Caddesi

3. Aksu Caddesi

4. Eski Havaalanı Caddesi

MOR EFREM SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ ÇEVRE

TEDBİRLERİ

KAPANACAK YOLLAR

(06:00-PROGRAM Bitimine Kadar)

1. Bakırköy İlçesi Serbesti Caddesi (Serbesti Caddesi Harekat Ordusu Caddesi Kavşağı ile Serbesti Caddesi ile İstasyon Caddesi Kavşağı Arası)

2. Bakırköy İlçesi Yeşilzeytin Sokak

3. Bakırköy İlçesi Endaze Sokak

4. Bakırköy İlçesi Andelip Sokak

5. Bakırköy İlçesi Yakutçu Sokak

6. Bakırköy İlçesi Zümrüt Sokak

7. Bakırköy İlçesi Harekat Ordusu Caddesi

8. Bakırköy İlçesi 14 Nisan Caddesi

ALTERNATİF YOLLAR

1. Gazi Evrenos Caddesi

2. Fener Caddesi

MOR EFREM SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ- VATİKAN İSTANBUL

TEMSİLCİLİĞİ KONUTU

KAPANACAK YOLLAR

(08:00 – Program Bitimine Kadar)

1. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti

2. Kennedy Caddesi Sirkeci Caddesi (Taşhanlar Yenikapı Arası)

3. Gazi Mustafa Kemal Paşa Unkapanı Caddesi

4. Atatürk Bulvarı Unkapanı istikameti

5. Refik Saydam Caddesi

6. Tarlabaşı Bulvarı

7. Cumhuriyet Caddesi

ALTERNATİF YOLLAR

1. D100 Kuzey

2. D100 Güney

3. Eski Havaalanı Caddesi Florya Caddesi

4. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti

5. Aksu Caddesi

6. Abdülezel Paşa Caddesi

7. Ragıp Gümüşpala Caddesi

8. Macar Kardeşler Caddesi

9. Tersane Caddesi

10. Evliya Çelebi Caddesi

11. Kemeraltı Caddesi

12. Yedikuyular Caddesi

13. Asker Ocağı Caddesi

14. Vali Konağı Caddesi

VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU – FENER RUM

PATRİKHANESİ

KAPANACAK YOLLAR

(13:30- PROGRAM BİTİMİNE KADAR)

1. Cumhuriyet Caddesi

2. Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi

3. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi

4. Fatih İlçesi Mürsel Paşa Caddesi

5. Fatih İlçesi Kadir Has Caddesi

6. Fatih İlçesi Abdulezal Caddesi

ALTERNATİF YOLLAR

1. Tersane Caddesi

2. Evliya Çelebi Caddesi

3. Kemeraltı Caddesi

4. Yedikuyular Caddesi

5. Asker Ocağı Caddesi

6. Vali Konağı Caddesi

7. Fatih İlçesi Fevzi Paşa Caddesi

FENER RUM PATRİKANESİ ÇEVRE TEDBİRİ

KAPANACAK YOLLAR

(06.00 – Program Bitimine Kadar)

1. Fatih İlçesi Yıldırım Caddesi

2. Fatih İlçesi Camcı Çeşmesi Yokuşu Sokak

3. Fatih İlçesi İncebel Sokak

4. Fatih İlçesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi

ALTERNATİF YOLLAR

1. Baki Dede Sokak

2. Sancaktar Yokuşu Sokak

FENER RUM PATRİKHANESİ – VOLKSWAGEN ARENA

KAPANACAK YOLLAR

(14:20 -PROGRAM BİTİMİNE KADAR)

1. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi

2. Fatih Caddesi Mürselpaşa Caddesi

3. Fatih İlçesi Kadir Has Caddesi

4. Fatih İlçesi Abdulezelpaşa Caddesi

5. Fatih İlçesi Savaklar Caddesi

6. D100 Güney Haliç Eski Köprü Girişi ile Okmeydanı Yan Yol Arası

7. Okmeydanı Hasdal Bağlantı Yolu TEM İstikameti

8. Tem Güney Yol Okmeydanı Ayrımı ile Maslak Yanyol Katılım Arası

9. Büyükdere Caddesi

10. Ayazağa Caddesi

ALTERNATİF YOLLAR

1. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi

2. D100 Güney Haliç Yeni Köprüden Akım D100 Güney istikametine Verilecek

3. Piyalepaşa Bulvarı

4. İmrahor Caddesi

5. Odesa Bulvarı

6. Kemerburgaz Caddesi

7. D100 Kuzeyden Gelip Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yoluna Giden Akım Hasdal-

Okmeydanı Bağlantı Yolu Girişinden Kapatılarak Dersaadet Caddesinden Kağıthane

İstikametine Yönlendirilecek.

8. Tem Güney Okmeydanı Ayrımlarından Fsm Köprüsü İstikameti Kapatılarak Hasdal- Okmeydanı İstikametine Yönlendirilecek.

9. Sahil Alt Güzergâhı

10. Çilekli Caddesi

11. Baltalimanı Caddesi

VOLKSWAGEN ARENA ÇEVRE TEDBİRİ

KAPANACAK YOLLAR

(07:00- Program Bitimine Kadar)

1. Ayazağa Caddesi’nin Akasya Sokak ile Hadım Koruyolu Caddesi Arasında Kalan Kısım

ALTERNATİF YOLLAR

1. Büyükdere Caddesi

2. Okul Caddesi

3. Mimar Sinan Caddesi

4. Ayazağa Cendere Caddesi

VOLKSWAGEN ARENA- VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

KAPANACAK YOLLAR

(17:00 – Program Bitimine Kadar)

1. Ayazağa Caddesi

2. Büyükdere Caddesi

3. Merkez Caddesi

4. TEM Kuzey Yol Beşiktaş Ayrımları ile Hasdal Kavşağı Arası

5. Hasdal Okmeydarı Bağlantı Yolu D100 İstikameti

6. D100 Güney Okmeydanı ile Çağlayan Yanyol Katılım Arası

7. Halaskargazi Caddesi

8. Cumhuriyet Caddesi

ALTERNATİF YOLLAR

1. Baltalimanı Sahil Yolu

2. Katar Caddesi

3. Azerbaycan Caddesi

4. İmrahor Caddesi

5. Ortaklar Caddesi

6. 19 Mayıs Caddesi

7. Abide-i Hürriyet Caddesi

8. Vali Konağı Caddesi

9. Rumeli Caddesi

10. Piyale Paşa Bulvarı

11. Odesa Caddesi

30.11.2025

VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU-İSTANBUL ERMENİ

PATRİKANESİ

KAPANACAK YOLLAR

(07:00 – PROGRAM BİTİMİNE KADAR)

1. Cumhuriyet Caddesi

2. Tarlabaşı Bulvarı

3. Refik Saydam Caddesi

4. Atatürk Bulvarı Sahil istikameti

5. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

6. Atatürk Köprüsü Sahil

ALTERNATİF YOLLAR

1. Vali Konağı Caddesi

2. Halaskargazi Caddesi

3. Yedikuyular Caddesi

4. Asker Ocağı Caddesi

5. Evliya Çelebi Caddesi

6. Tersane Caddesi

7. Ragıp Gümüş Pala Caddesi

8. Namık Kemal Caddesi

İSTANBUL ERMENİ PATRİKANESİ TEDBİRİ

KAPANACAK YOLLAR

(06.00 – Program Bitimine Kadar)

1. Fatih İlçesi Hayriye Tüccar Caddesi

2. Fatih İlçesi Türkeli Caddesi

3. Fatih İlçesi Nişancı Sokak

4. Fatih Molataşı Caddesi

5. Fatih İlçesi Sevgi Sokak

6. Fatih İlçesi Nalbant Camii Sokak

ALTERNATİF YOLLAR

1. Sahil Kennedy Caddesi

2. Kadırga Limanı Caddesi

3. Çifte Gelinler Caddesi

İSTANBUL ERMENİ PATRİKANESİ-FENER RUM PATRİKANESİ

KAPANACAK YOLLAR

(08.30 – Program Bitimine Kadar)

1. Atatürk Bulvarı Atatürk Köprüsü İstikameti

2. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti

3. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi

4. Fatih İlçesi Mürsel Paşa Caddesi

5. Fatih ilçesi Kadir Has Caddesi

6. Fatih ilçesi Abdülezel Paşa Caddesi

7. Fatih İlçesi Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti

ALTERNATİF YOLLAR

1. Ragıp Gümüş Pala Caddesi

2. Sahil Kennedy Caddesi

FENER RUM PATRİKANESİ TEDBİRİ

KAPANACAK YOLLAR

(06:00– Program Bitimine Kadar)

1. Fatih İlçesi Yıldırım Caddesi

2. Fatih İlçesi Camcı Çeşmesi Yokuşu Sokak

3. Fatih İlçesi İncebal Sokak

4. Fatih İlçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi

ALTERNATİF YOLLAR

1. Baki Dede Sokak

2. Sancaktar Yokuşu Sokak

FENER RUM PATRİKANESİ – AHL DKE

KAPANACAK YOLLAR

(12.45 – Program Bitimine Kadar)

1. Atatürk Bulvarı Sahil İstikameti

2. Gazi Mustafa Kemal Paşa Sahil İstikameti

3. Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Yenikapı Taşhanlar Arası)

4. Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti (Taşhanlar Havuzlu Kavşak Arası)

5. Yeni Havaalanı Caddesi Atatürk Havalimanı İstikameti

ALTERNATİF YOLLAR

1. Vatan Caddesi

2. Millet Caddesi

3. Macar Kardeşler Caddesi

4. Aksu Caddesi

5. 10 Yıl Caddesi

6. D100

PAPA 14. LEO’NUN İSTANBUL PROGRAMLARI KAPSAMINDA KONAKLAMA

YERİ ÇEVRE TEDBİRİ

TARİH: 27-28-29-30.11.2025

KAPANACAK YOLLAR

(27.11.2025 SAAT 07.00’DAN 30.11.2025 – 12:00’A KADAR)

1. Çimen Sokak Kesişimi

2. Satırcı Sokak

3. Papa Roncalli Sokak

4. Cebel Topel Sokak

ALTERNATİF YOLLAR

1. Yedikuyular Caddesi

2. Çimen Sokak

3. Fransız Hastanesi Sokağı