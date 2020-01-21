İstanbul’un simge yapısı yeniden ihaleye çıkıyor
Türkiye’nin simge yapılarından Sansaryan Han, restorasyon karşılığı 35 yıllığına kiralama ihalesine çıkarıldı. İhale 28 Ocak’ta yapılacak.
İstanbul Sirkeci’de yoksul Ermeni çocukların okutulması için bağışlanan, bir dönem Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Adliyesi olarak da kullanılan halk arasında Sansaryan olarak bilinen Sanasaryan Han, restorasyon karşılığı 35 yıllığına kiralama ihalesine çıkarıldı.
Sansaryan Han daha önce 5 yıldızlı otel olarak işletilmek üzere ihaleye çıkmış, ancak açılan davalar nedeniyle ihale iptal edilmişti. Hukuki sürecin Vakıflar Genel Müdürlüğü lehine sonuçlanmasının ardından han, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla yeniden ihaleye çıktı.
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nün 2013’te yaptığı ihaleyi 5 yıldızlı otel yapmak üzere Azeri ve Türk iki ortak kazanmıştı. Ancak Türkiye Ermeni Patrikliği, hanın 3. şahıslara devredilmesi kararına itiraz etti ve tedbir kararı aldırdı.
Ancak Yargıtay 1.Hukuk Dairesi, daha önceki kararının aksine 2017’de hanın mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğuna hükmetti. İstanbul’un önemli simgelerinden olan ve tarihi yarımada sınırları içinde yer alan Sultanahmet Cezaevi de otel yapılmıştı.
35 YILLIĞINA KİRALANACAK
Sansaryan Han’a ilişkin ihale ilanında hanın restorasyon veya onarım karşılığı, 3 yılı restorasyon, 32 yılı işletme olmak üzere 35 yıllığına kiralanacağı duyuruldu. Restorasyon-onarım bedeli 27 milyon 48 bin lira belirlendi. İhale, ilk yıl için aylık 80 bin liralık kira bedeli üzerinden açılacak. İhale, 28 Ocak 2020 tarihinde yapılacak.
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