Capital Dergisi, 20 yıldır gerçekleştirdiği “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırma iş dünyasının en beğendiği 20 şirket ile sektörlerinin en beğenilen ilk 3 şirketini sıralıyor. Bağımsız araştırmacılık kurallarıyla hazırlanan çalışma, bugünün en başarılı şirketlerini ortaya çıkarırken geleceğin yıldız şirketlerine de ışık tutuyor.

Capital Dergisi öncülüğünde ZENNA Araştırma ve Danışmanlık tarafından Deutsche Telekom sponsorluğunda gerçekleştirilen araştırmada, pandemi döneminde büyük sıçrama yaşayan e-ticaret şirketleri ön plana çıkarken, tam 23 şirketin listedeki yeri değişti. 2019 yılında sıralamada olmayan 6 şirket de en beğenilenler arasına giriş yaptı. Özellikle yeni ekonomi şirketlerinin sıralamaya oldukça yukarıdan giriş yapması da dikkat çekti.

Araştırmada Koç Holding, ‘En Beğenilenler’de zirveyi bırakmadı. İşte ‘Türkiye’nin En Beğenilen 20 Şirketi’…