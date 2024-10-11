İsveçli mobilya firması Ikea’nın, daha fazla müşteri çekmek ve daralan ev mobilyası pazarındaki payını korumak için fiyatlarını düşürmesine rağmen yıllık satışları yüzde 5 düştü. Ünlü mobilya firması gelecek yıl için bir toparlanma bekliyor.

Küresel çapta çoğu IKEA mağazasına sahip olan Ingka Group, 31 Ağustos'ta sona eren mali yılında 39,6 milyar euro (43,3 milyar dolar) satış bildirdi.

Inter Ikea Group'un CEO'su Jesper Brodin "Tüm pazarlarımızda, ekonomide ve ev mobilyası sektöründe neredeyse aynı anda yavaşlama yaşadık. Dürüst olmak gerekirse, 2008'den beri böyle bir şey hiç yaşamadık" dedi. Ikea geçen sene birçok ülkede görülen yüksek enflasyon ve zayıf tüketici güveni sebebiyle ürün fiyatlarını düşürme kararı almıştı.