Musk'ın robot taksisi Cybercab görücüye çıktı: Direksiyon yok, pedal yok

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin yeni robot taksisi Cybercab'in uzun zamandır beklenen prototiplerini düzenlenen etkinlikte tanıttı. Musk, üretimin 2026 yılında başlayabileceğini ve aracın maliyetinin 30.000 doların altında olmasının beklendiğini duyurdu. Ünlü milyarder, sahneye prototiplerden biriyle çıkarak aracın fütüristik tasarımını da sergiledi.











Tesla'nın düzenlediği son etkinliği “We, Robot”, şirketin gelecekteki büyüme stratejisinin kritik bir bileşeni olan ve uzun zamandır beklenen robotaksiyi sergiledi. CEO Elon Musk bu etkinliği, Tesla'nın uzun vadeli başarısına yön vereceğine inandığı yapay zeka (AI) projelerinde şirketin kaydettiği ilerleme hakkında yatırımcıları bilgilendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyordu.

2 30 BİN DOLARIN ALTINDA FİYATLA SATILACAK Elon Musk, yaklaşmakta olan sürücüsüz Cybercab'in 30.000 doların altında bir fiyatla satışa sunulacağını ve üretimin 2026'da başlamasının beklendiğini duyurdu. Bu fiyat noktası, Model 3 sedanın 42.000 doları aşan mevcut başlangıç fiyatından önemli ölçüde daha düşük, özellikle de Tesla'nın Çin kaynaklı bileşenlere yönelik son gümrük vergilerinin ardından temel arkadan çekişli versiyonu durdurmasının ardından…

Cybercab için önerilen fiyat cazip görünse de, Tesla'nın araç fiyatlandırması konusunda söz verip bu sözleri tutmamak gibi bir alışkanlığa sahip olduğunu unutmamak lazım. Örneğin, Cybertruck'ın başlangıçta 50.000 doların altında olması öngörülmüştü ancak şimdi yaklaşık 80.000 dolardan başlıyor.

4 DİREKSİYON SİMİDİ VE PEDALLAR YOK Tesla'nın yeni robotaksisi Cybercab, direksiyon simidi veya pedallar olmadan tasarlanmış durumda. Bu tasarım tamamen aracın otonom yapısını ve varolma amacını yansıtıyor. Araç kelebek kanatlı kapılara ve sadece iki yolcu için yer olan kompakt bir kabine sahip. Bununla birlikte, geleneksel kontrollerin bulunmaması nedeniyle, robotaksinin üretime geçmeden önce düzenleyici onayına ihtiyacı olacak.

5 MUSK, CYBERCAB İLE NEYİ HEDEFLİYOR? Musk'ın planı, bir uygulama aracılığıyla çağrılacak olan sürücüsüz Tesla taksilerinden oluşan bir filo geliştirmek. Tesla sahipleri ayrıca satın alabilecekleri kendi araçlarını da yarı zamanlı taksi olarak listeleyebilecek ve araçlarını kullanmadıkları zamanlarda ağ üzerinden para kazanabilecekler.

Kısacası Tesla, Cybercab ile doğrudan Waymo ve Cruise gibi otonom taksi hizmetlerini hedef alıyor ve bu rekabetçi pazarda kendine yer açmayı umuyor. Ama Tesla'nın stratejisi, pahalı lidar ve radar teknolojisi kullanan Waymo gibi rakiplerinden oldukça farklı; kamera tabanlı Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) sistemine dayanıyor. Ancak bu yaklaşım, özellikle ıslak yollar veya parlak güneş ışığı gibi zorlu sürüş koşullarında Tesla'nın kameralara güvenmesine ilişkin güvenlik endişelerini de gündeme getiriyor.

7 TESLA ROBOVAN Tesla Robovan Tesla, Cybercab'e ek olarak, bir seferde 20 kişiye kadar taşıma kapasitesine sahip daha büyük bir otonom araç olan Robovan konseptini de tanıttı.