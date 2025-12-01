İTO açıkladı: İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı Kasım ayına ait İstanbul'un Tüketici Fiyat İndeksi'ni açıkladı. Buna göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nin aylık artışı yüzde 1,19 oldu.

2024 Kasım ayına göre 2025 Kasım ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi de yüzde 38,28 olarak açıklandı.

En yüksek artış alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda

2025 Kasım ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda yüzde 2,59, konut harcamaları grubunda yüzde 2,30, sağlık harcamaları grubunda yüzde 1,69, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,68, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 1,66, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 1,41, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 1,37, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 1,28, eğitim harcamaları grubunda 0,02 artış, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde -1,55, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde– 0,03 azalış izlendi.

Haberleşme harcamaları grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

Aynı dönemde en yüksek grup artışı alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda (yüzde 2,59), en yüksek grup azalışı ise giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda (-1,55) görüldü.