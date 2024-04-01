31 Mart Yerel Seçimleri dün gerçekleşti. Yerel seçimlerin ardından kesin olmayan sonuçlara göre kazanan adaylar da netleşiyor. Nevşehir, seçimde İYİ Parti'nin kazandığı tek il olmasıyla dikkat çekti. Kesin olmayan sonuçlara göre Nevşehir Belediye Başkanlığı İYİ Parti adayı Rasim Arı oldu. Arı yüzde 52,03 oy alırken, AK Parti adayı Mehmet Savran yüzde 34.50 oyla en yakın rakibi oldu.

Rasim Arı'dan açıklama: "Bu zafer hepimizin zaferidir"

Rasim Arı, seçim sonuçlarının netleşmesini ardından parti binası önüne gelerek halka seslendi. Arı konuşmasında, “Bizi bir araya getiren Nevşehir’im bu zafer hepimizin zaferidir. Nevşehir evladına sahip çıktığını bir kez daha gösterdi. Beni o makama layık gören sizlere şükranım. Bizi hiçe saydılar, hafife aldılar. Ama gördüğünüz gibi milletin iradesi üzerine bir güç yok olduğunu anladılar. Sadece merkez değil tüm ilçeleri kaybettiler. Geçen seçimlerde Rasim Arı sayesinde elde ettiğiniz güç sizin gücünüz değilmiş. Bunu bir kez daha gördük. Benim halkımı patates ile, koliler ile satın alamazsınız” dedi.